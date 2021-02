Vitesse zondag met Oussama Tannane uit tegen PSV

De Arnhemmers komen dan op twee punten van PSV, de huidige nummer twee in de eredivisie. Die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. De laatste keer dat Vitesse won in Eindhoven was in december 2013. Toen werd het maar liefst 2-6 en waren de Arnhemmers koploper in de eredivisie.

Tannane terug

Oussama Tannane viel vorige week tegen FC Twente geblesseerd uit. Maar het lijkt erop dat de smaakmaker van het elftal zondag van de partij is, tot enthousiasme van trainer Thomas Letsch. "Ouzzie Tannane is voor ons heel belangrijk, zeker als hij honderd procent fit is, kan hij voor ons het verschil maken."

Veel opties voor Letsch

Vitesse heeft verder geen personele problemen, iedereen is fit voor de wedstrijd in Eindhoven. Op het middenveld krijgt Matus Bero vermoedelijk weer een basisplaats. Dat gaat dan ten koste van Patrick Vroegh. Keuze te over dus voor de trainer. "We zijn in die gelukkige omstandigheid dat iedereen erbij is. Dat heb ik niet vaak meegemaakt, dat we midden februari geen enkele blessure hebben. Dit is een perfecte situatie."

Thomas Letsch verwacht een reactie van zijn ploeg. Foto: Omroep Gelderland

De ploeg Thomas Letsch heeft een zwakke reeks in de competitie achter de rug. Uit de laatste vier wedstrijden werd slechts één punt gehaald. "Dit is een moeilijke wedstrijd, maar ik kijk niet zozeer naar de stad. Ik wil vooral zien dat we een reactie tonen en ons anders prestenteren. PSV heeft gisteren verloren bij Pireaus, de koploper van Griekenland. Echt een toptegenstander, dus zo moet je dat ook zien."

"Maar PSV is een topclub in Nederland en ik reken ze ook tot de Europese top. Maar ze kunnen ook fouten maken. Dat hebben we gisteren ook gezien. Maar ik wil niet teveel kijken naar wat zij doen. Het gaat erom dat wij weer in onszelf gaan geloven. Dat we als team agressief zijn, veel sprinten en zelf in balbezit veel meer lef tonen."

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tannane, Tronstad, Wittek; Openda, Broja.