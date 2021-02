Vitesse zondag met Oussama Tannane tegen PSV

De Arnhemmers komen dan op twee punten van PSV, de huidige nummer twee in de eredivisie. Die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. De laatste keer dat Vitesse won in Eindhoven was in december 2013. Toen werd het maar liefst 2-6 en waren de Arnhemmers koploper in de eredivisie.

Tannane terug

Oussama Tannane viel vorige week tegen FC Twente geblesseerd uit. Maar het lijkt erop dat de smaakmaker van het elftal zondag van de partij is. Vitesse heeft verder geen personele problemen, iedereen is fit voor de wedstrijd in Eindhoven. op het middenveld krijgt Matus Bero vermoedelijk weer een basisplaats. Dat gaat dan ten koste van Patrick Vroegh.

De ploeg van trainer Thomas Letsch heeft een zwakke reeks in de competitie achter de rug. Uit de laatste vier wedstrijden werd slechts één punt gehaald.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tannane, Tronstad, Wittek; Openda, Broja.