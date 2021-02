'Wij zijn er ook nog!' Berkelland tegen ondergrondse opslag kernafval

De gemeenteraad van Berkelland heeft zich unaniem achter een petitie tegen de ondergrondse opslag van kernafval in de Duitse grensregio geschaard. De lokale fracties van PvdA, D66 en GroenLinks dienden daarvoor met succes een motie in.

De Duitse regering onderzoekt de mogelijkheden voor de opslag van kernafval in ondergrondse zoutkoepels. Daarvoor zijn plaatsen in de grensregio's van de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland aangewezen. Met betrekking tot de Achterhoek handelt het om de Duitse grensplaats Ahaus.

'Goed signaal'

De drie bovengenoemde partijen stelden tijdens de gemeenteraad van Berkelland dat het college van B&W onder meer met rijk en provincie moet optrekken om een signaal af te geven aan de Duitse regering. "Zo van: wij zijn er ook nog! Wat vinden de buren er van als je zoiets in de grond stopt", zegt Hans Pelle van de PvdA Berkelland.

De motie werd omarmd, al maakt de VVD wel een voorbehoud: mocht worden aangetoond dat de opslag 'onomstotelijk' veilig is, dat ze dan hun beslissing mogelijk heroverwegen. "Het is een goed signaal", reageerde burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland. Hij wees op de eventuele beleidsverandering in de Duitse buurgemeente waar momenteel kernafval bovengronds wordt opgeslagen. "In Ahaus zou het gaan om een tijdelijke opslag, dan moet je dat niet veranderen."

Aardbeving

De Berkellandse raad ondersteunt dus de petitie, die een initiatief is van Staten- en raadsleden van PvdA, GroenLinks en SP uit het hele land. Pelle kreeg van elf gemeenteraden uit het noorden al het verzoek de tekst van de motie op te sturen, zodat ze die ook kunnen indienen.

Vanuit de Achterhoek heeft de PvdA in Oost Gelre aan de bel getrokken. "Partijen mogen met mij contact opnemen", zegt Pelle, die zich zorgen maakt over de ondergrondse opslag. "Stel dat er in Groningen bij de Duitse grens weer een aardbeving komt, dan is het beter het kernafval bovengronds op te slaan, want dan kun je er tenminste bij."