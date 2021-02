Wethouder Epe stapt op na twee pijnlijke incidenten

Wethouder Robert Scholten uit Epe vertrekt per direct, nadat in korte tijd twee missers voor veel ophef zorgden. Zelf vindt Scholten dat hij op deze manier niet verder kan, ook omdat er volgens hem een heksenjacht op hem is geopend door media en sommige raadspartijen. Daarom houdt hij de eer aan zichzelf.

De vergadering stond vanavond grotendeels in het teken van de wethouder. Toen hij de kans kreeg te reageren op de vele vragen vanuit de raad, kondigde hij aan te stoppen. "Als ik aanblijf, kan het de gemeente Epe schaden. Maar ik kan iedereen recht in de ogen kijken. Ik heb niet gelogen", benadrukte Scholten nogmaals.

Illegale uitritten

Want liegen, dat is wat hem wordt verweten. Het begon met de aanleg van twee uitritten bij een bedrijventerrein vorig jaar, dwars door een groenstrook. Dat bleek niet te mogen. Maar de gemeente had een contractuele verplichting om de uitritten aan te leggen. De wethouder zei eerst tegen de raad daar niets van te weten, maar moest later erkennen dat hij er toch wel van wist.

Het was een oprechte vergissing geweest, zei hij. Geen leugen: "Als ik doelbewust had gelogen, dan zou ik hier nu niet meer zijn. Dat is een politieke doodzonde." Aan het dossier van de uitritten kleeft nog een nare bijsmaak, omdat omwonenden die bezwaar maakten tegen de aanleg zich besodemieterd voelen. Het hele dossier gaf veel reuring in Epe en ontplofte in januari dit jaar.

Hetze tegen Scholten?

Vorige week publiceerde dagblad de Stentor vervolgens een video waarin Scholten zegt ‘regelmatig eventjes de geschiedenis te wissen' op zijn telefoon. Zo kun je de dans ontspringen als er een WOB-verzoek komt, waarbij bestuurders en overheden allerhande informatie moeten kunnen overhandigen (ook SMS- en app-verkeer). Dat gooide nog meer olie op het vuur.

Een 'onhandige' uitspraak, gaf Scholten nu toe. Maar nooit zou hij een WOB-verzoek willen tegenwerken. Het ging volgens hem om huis-, tuin- en keuken-appjes.

De beelden in kwestie zijn inmiddels acht maanden oud en werden dus niet direct openbaar gemaakt. Volgens onder meer Scholten en zijn partij Nieuwe Lijn zijn ingewijden bewust benaderd om mee te werken aan 'de ondergang' van de wethouder. Onder hen zou ook een raadslid zijn. "Er worden politieke spelletjes gespeeld en dat straalt niet alleen op mij af, maar ook op de gemeenteraad en de organisatie", aldus Scholten.

Alles bij elkaar ziet hij zich daarom genoodzaakt om per direct zijn ontslag aan te bieden.