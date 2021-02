Ede en Harderwijk blij met rijksgeld voor meer woningen

Blijdschap in Ede en Harderwijk over de miljoenensubsidie voor nieuwe woningen. Foto: ANP

Eerder werd bekend dat het kabinet extra geld uittrekt om nog eens bijna 45.000 nieuwe woningen versneld te bouwen. De Gelderse projecten die zijn goedgekeurd zijn de Veluwse Poort in Ede, de Winkelsteeg in Nijmegen en het Waterfront in Harderwijk.

Wethouder Geert Ritsema van Ede is blij. "Dankzij deze bijdrage kunnen we hier meer betaalbare woningen realiseren en bovendien versnellen. Het is een mooie erkenning van de enorme opgave waar we in Ede en de regio FoodValley voor staan", reageert hij.

De gemeente Ede laat verder desgevraagd weten 'specifieke maatregelen' te hebben getroffen om niet te botsen met de stikstofregels.

Harderwijk ontvangt zeven miljoen euro. "We zien dat er veel behoefte is aan betaalbare woningen in Harderwijk", constateert verantwoordelijk wethouder Bert van Bijsteren. "Met de verkregen subsidie wordt het bijvoorbeeld mogelijk meer van dit soort woningen toe te voegen aan het woningbouwprogramma, want de vraag hiernaar is groot."

Bouwen in plan-Waterfront

De subsidie is voor fase 3 van Waterfront en omvat bijna 900 woningen. De eerste koophuizen gaan in april al in de verkoop. Van Bijsteren: "En we zullen zoeken naar mogelijkheden om nog meer en met name nog sneller dit programma te gaan bouwen in het Waterfront. Dat is ook de wens van de gemeenteraad. De plannen liggen daarvoor klaar."

In Gelderland gaat het volgens gedeputeerde Peter Kerris om bijna 3000 woningen, waarvan minstens vijftig procent 'betaalbaar' is. "Dit is heel mooi nieuws, er is een groot tekort aan woningen. Nu kan er in Nijmegen, Ede en Harderwijk geïnvesteerd worden in betaalbare woningbouw. We krijgen nu sneller en meer betaalbare woningen", aldus Kerris.

De SP in Arnhem roert zich, nadat de gemeente subsidie misliep, en heeft collegevragen gesteld. "Hoe legt het college dit uit aan de duizenden Arnhemmers die in afwachting zijn van een broodnodige woning om verder te kunnen met hun leven en toekomst?", vraagt de SP aan het Arnhemse dagelijks bestuur.

Totaal 45.000 woningen in Nederland

Het kabinet heeft 266 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van 45.000 huizen. In totaal dienden 53 gemeenten projecten in. Het geld komt uit een pot van in totaal 1 miljard euro die het kabinet in 2019 beschikbaar stelde om de woningnood aan te pakken. Op dit moment komt Nederland ruim 300.000 woningen tekort.