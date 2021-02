Ziekenhuis en huisartsen slaan alarm: kom met je klachten, wees niet bang

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en de huisartsen in die regio slaan alarm. Ze zien namelijk dat mensen nog steeds thuis blijven als ze een zorgvraag hebben, omdat ze bang zijn voor corona of denken dat artsen het te druk hebben. "We zitten te wachten om de wachtlijsten weg te werken."

Het ziekenhuis merkt het in het aantal verwijzingen van de huisartsen, dat ze minder patiënten krijgen dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Vorige week verwezen Gelderse huisartsen zo'n 10.000 keer door naar het ziekenhuis, terwijl dat in 2020 en 2019 rond de 14.000 was. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Dat lag deels aan het winterweer, maar ook zonder die barre omstandigheden liggen de verwijzingen de laatste weken rond de 85 procent van wat te verwachten was.

"Mensen blijven thuis, omdat ze het gevoel hebben dat het niet veilig is in het ziekenhuis. Zo'n corona-uitbraak in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven deze week versterkt dat gevoel natuurlijk. En ze hebben het gevoel dat huisartsen en artsen in het ziekenhuis het al druk genoeg hebben met corona. Maar we zitten te wachten om de wachtlijsten weg te werken", zegt een woordvoerder van het St Jansdal.

Campagne

Het ziekenhuis hoopt juist de gewone zorg nu op te pakken, voordat de derde coronagolf toeslaat en er inderdaad minder ruimte is voor andere planbare zorg. Ze start daarvoor een campagne via sociale media en advertenties in de krant om mensen op te roepen toch te komen als ze ergens mee zitten.

Niet alle ziekenhuizen in Gelderland herkennen het probleem overigens, zoals het Slingeland in Doetinchem. "Misschien dat een enkeling bang is, maar over het algemeen merken wij het niet."

Rustiger bij orthopedie

Het CWZ zegt wel dat ook daar onlangs een intern belletje ging rinkelen op de orthopedie-afdeling. "Ze merkten dat het rustiger was en vroegen zich af: wat is er aan de hand? Dan wordt dat teruggekoppeld aan de huisartsen: mensen kunnen gewoon komen."

De Landelijke Huisartsen Vereniging zegt niet het idee te hebben dat mensen minder de huisarts bellen, maar wijst er wel op dat er veel gesprekken via video worden gedaan. "Daarin wordt besproken of het echt nodig is om langs te komen in de praktijk. Daar zijn huisartsen vanwege corona natuurlijk terughoudender in. Dat zorgt eventueel wel voor wat vertraging."