Studenten nog niet tevreden met miljardensteun: 'Nog steeds half werk'

Zo ook bij studentenvakbond Akku in Nijmegen. "Het is hartstikke goed dat er nu iets gebeurt voor studenten", zegt Menno Uphoff van studentenvakbond Akku, "Maar het is wat ons betreft nog steeds half werk." Want de corona-crisis hakt erin bij studenten.

Tekst gaat verder na de video:

'Voor studenten die dit jaar afstuderen is helemaal niets geregeld'

Daarom had de studentenvakbond liever een heel gratis studiejaar gezien. "Ik denk dat een gratis studiejaar er nu niet meer in zit. Wat nu belangrijk is, is dat er snel fysiek onderwijs komt."

Voor studenten die dit jaar afstuderen is helemaal niets geregeld. Want zij hebben nu niets aan halvering van het collegegeld. Uphoff: "Wij hopen dat die mensen dat geld als financiële steun krijgen."