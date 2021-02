Geitenboer is wachten beu en stapt naar de rechter

Geitenboer Alexander van der Schans uit Hurwenen stapt opnieuw naar de rechter. Hij wil dat de gemeente Maasdriel een besluit neemt over bezwaren tegen de vergunning voor een grote geitenstal. Dat betekent dat de onderhandelingen over het houden van duizenden geiten in de gemeente zijn mislukt.

Sinds de geitenstop van de provincie, die werd ingevoerd wegens gezondheidsrisico's voor omwonenden, zijn de partijen in gesprek over een oplossing voor een in 2012 verstrekte vergunning. Die kreeg Van der Schans voor het bouwen van een biologische geitenhouderij in Rossum. Tot teleurstelling van inwoners, de geitenboer en de gemeente is er nog altijd geen oplossing gevonden.

Van der Schans stelt de gemeente nu in gebreke voor het niet op tijd reageren op de bezwaren voor de vergunning. Wethouder Peter de Vries zegt dit niet te hebben gedaan omdat de onderhandelingen over de oplossing nog liepen.

10 jaar wachten

De Vries zegt dat hij de uitbreiding die Van der Schans is toegezegd niet meer kan bieden. "Het past niet bij deze tijd. Een uitbreiding met meer dan 5500 geiten door Van der Schans willen we niet, en daar gaan we niet aan meewerken." Op de inhoud van de onderhandelingen wil de gemeente verder niet ingaan.

Van der Schans: ''We waren er bijna uit, maar de afspraken kwamen niet op papier te staan. Ik heb gevraagd om een mediator of iemand van de provincie die kon meedenken. Daar wilde de gemeente niet aan meewerken.''

De boer durfde het niet aan om langer te wachten. ''Omdat de afspraken niet op papier kwamen ontstaat er wantrouwen.'' Wantrouwen dat volgens Van der Schans is voortgekomen uit 10 jaar lang afspraken die de gemeente niet nakomt. ''Dan voel ik nattigheid.''

Te lang laten lopen

De weg via de rechter is volgens Van der Schans de enige manier om duidelijk te krijgen wat hij als ondernemer nu wel en niet mag doen. ''Dat is een zuiver en duidelijk traject.'' Al wil hij niet dat een vijandige houding ontstaat tussen hem en de gemeente. ''We moeten het met elkaar doen.''

Ook de gemeente hoopt alsnog tot een oplossing te komen. Al zien zij het somber in.

In 2019 stond de zaak al voor de rechter. De rechtbank oordeelde toen dat de geitenboer in zijn recht staat om uit te breiden. Dat wil Van der Schans doen op drie locaties.

Uit onderzoek van het RIVM, de Universiteit Utrecht en Follow the Money blijkt dat Gelderlanders die binnen een straal van 2 kilometer van een geitenstal wonen meer kans hebben op longontsteking. Waarom dit zo is wordt nog onderzocht. Tot die tijd moet in Maasdriel een tussenoplossing worden gevonden voor de uitbreiding die Van der Schans mag doen.

Inwoners de dupe

Het geduld van de inwoners is flink op de proef gesteld. Een paar maanden geleden riepen zij de wethouder op vaart te maken met een oplossing. 180 inwoners zetten hun handtekening onder de oproep aan de wethouder.

Leon Geurts diende de handtekeningen in namens een groep inwoners uit Hurwenen, waar de geitenstal moet komen te staan. Zijn reactie op het nieuws: ''Vreemd dat het niet tot een afspraak is gekomen.'' Volgens Geurts vinden een groep mensen in het dorp het prima als de gemeente afspraken maakt over uitbreiding nadat het gezondheidsonderzoek van het RIVM is afgerond. De inwoner houdt hoop dat er alsnog een oplossing komt. ''Mij is gevraagd volgende week langs te komen bij de gemeente om het over het dossier te hebben.''

Vooral de wethouder is teleurgesteld. ''We dachten echt dat we er bijna uitwaren. Op korte termijn komen we niet tot een wenselijke oplossing. Dat is een grote teleurstelling.'' In december zei de wethouder nog dat een deal bijna rond was.

