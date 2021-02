Vitesse grijpt in en legt per direct nieuwe grasmat neer in GelreDome

De Arnhemse club zegt dat het huidige speelveld de laatste periode veel schade heeft geleden en dat het veld niet op korte termijn verbeterd kan worden. Daarom wordt de mat nu vervangen.

Op deze foto is de staat van het veld goed te zien. Foto: Omroep Gelderland

Directeur Pascal van Wijk zegt dat Vitesse voor deze oplossing moest kiezen. “Het hebben van een goed speelveld is één van de randvoorwaarden die hoort bij topsport. Omdat het huidige veld in dusdanige slechte staat is, hebben we gekozen om dit op korte termijn aan te pakken door een volledig nieuw speelveld aan te leggen. We gaan er daarmee vanuit dat we de rest van het seizoen een goed bespeelbare mat in het stadion hebben liggen.”

Vanaf vrijdag beginnen de werkzaamheden aan het nieuwe veld. De nieuwe mat is bespeelbaar vanaf de volgende thuiswedstrijd, die is tegen VVV Venlo op 27 februari. Daarna speelt Vitesse in diezelfde week nog twee keer thuis, tegen AZ en VVV Venlo (beker).