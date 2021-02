Kraanvogels trekken over, boswachters in de Achterhoek zijn alert

Joey Mullink is buiten aan het werk als hij boven zich het kenmerkende getrompetter van overtrekkende kraanvogels hoort. Snel maakt hij foto's want de zeldzame vogels trekken vermoedelijk door naar Scandinavië.

Op verschillende plekken in Gelderland worden afgelopen week grote groepen kraanvogels gezien. De meeste kraanvogels trekken door naar Zweden, maar sinds enkele jaren broeden deze zeldzame vogels ook in het Korenburgerveen in de Achterhoek en het Fochteloërveen in Drenthe.

Op Twitter en op Waarneming.nl is te zien dat kraanvogels de afgelopen dagen volop worden gezien.

Boswachter: 'controle om kraanvogels zo min mogelijk te verstoren'

Boswachter André Westendorp van Natuurmonumenten zegt de situatie in het om het Korenburgerveen streng in de gaten te houden. Door corona is het druk in de natuur en hij wil voorkomen dat kraanvogels worden verstoord. "Kraanvogels zijn schuw. Zeker in de broedperiode zijn de kraanvogels gebaat bij zoveel mogelijk rust en zo min mogelijk verstoring. Het kerngebied met het vlonderpad in het Korenburgerveen is al afgesloten voor wandelaars, maar ook daar omheen controleren we."

Kraanvogel heeft het moeilijk in Nederland

Sinds een jaar of vier hebben kraanvogels succesvol gebroed in het Korenburgerveen. "Het is nog zo'n kleine populatie, het blijft kwetsbaar, omdat ze zo gevoelig zijn voor verstoring", waarschuwt André Westendorp.

Met name door de droogte heeft de kraanvogel in Nederland het moeilijk. "Kraanvogels kiezen natte gebieden, daar hebben ze minder last van de vos. Door de droge zomers afgelopen jaren, kunnen vossen makkelijker bij de nesten komen."

Kraanvogels hebben volgens Westendorp niet alleen last van de droogte, maar ook van de mens. "Doordat mensen op zoek gaan naar kraanvogels, worden ze verstoord en dat kan betekenen dat ze hier niet meer durven te broeden."