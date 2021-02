Babynieuws! Bonobo geboren in Apenheul

In Apenheul in Apeldoorn is bonobo Kumbuka bevallen van haar derde jong. De bevalling was dinsdag en liep voorspoedig. Moeder en jong maken het goed.

Het geslacht van het aapje is nog niet duidelijk. “Kumbuka houdt de kleine nog dicht tegen zich aan", vertelt coördinator dierverzorging Jacqueline. "Zodra we weten wat of het een mannetje of vrouwtje is bedenken we een naam."

De Apenheul is de enige dierentuin in Nederland waar bonobo's te zien zijn. In het wild komen de apen alleen voor in de regenwouden in de Democratische Republiek Congo en worden ze met uitsterven bedreigd.

