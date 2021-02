Every boy and girl zoekt wol en stof voor allerarmste kinderen

Henny te Kaat maakt, in haar huis in Doetinchem, vol passie kleertjes voor Stichting Every boy and girl. ‘De kleding die gaat naar Hongarije, Roemenië en Ghana’, vertelt ze zittend achter haar naaimachine. ‘’Het gaat naar de aller, allerarmste kinderen van de wereld. Ik maak jurkjes, tuniekjes, lakentjes, babydoeken en knikkerzakken als cadeautjes voor erbij. Je mag als vrijwilliger zelf weten wat je maakt. Je krijgt geen opdracht, alles is welkom, maar het moet wel nieuw gemaakt zijn zodat zij ook eens iets echt voor henzelf hebben".

Roemenie: Every Boy en Girl Foto: Every Boy en Girl

Vrijwilligerswerk

Afgelopen voorjaar meldde Henny zich aan als vrijwilliger na een oproep in de plaatselijke krant. Want Henny prijst zichzelf gelukkig dat ze in een rijk land als Nederland geboren is. "Ik heb altijd gewerkt en nu heb ik veel vrije tijd. Ik vind dat ik een stuk van die tijd mij ook kan inzetten voor kinderen die bijna niks hebben. Daarnaast is het heel fijn dat ik mij ook in de coronatijd kan blijven inzetten."

Aan de stichting zijn ongeveer zestig vrijwilligers verbonden die thuis aan de slag gaan met de naaimachine of de breipennen. De spulletjes worden bij de vrijwilligers thuis eens in de drie maanden opgehaald, waarna ze op één plek worden gesorteerd en op transport gaan.

De tekst gaat verder onder video:

Wol en stofjes

Maar om genoeg kleding te kunnen maken is de stichting op zoek naar wol en leuke stofjes en daarom deed Henny een oproep bij Gelderland Helpt. ‘Heeft u nog ergens leuke wol en of stofjes liggen en u doet er niks mee? Wij zijn overal heel erg blij mee.’ Kunt u stichting Every boy and girl helpen? Klik dan hier en laat een bericht achter.





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke werkdag om 11.40 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke woensdagavond om 17.30 uur (elk uur herhaald). Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.