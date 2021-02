Man (56) betaalde jongens voor aanranding bij zijn stacaravan: 'Voor wat hoort wat'

Tegen een 56-jarige man is donderdag een gevangenisstraf van 264 dagen geëist voor de rechtbank in Zutphen. De man wordt verdacht van het betasten en aanranden van minderjarige jongens in Gellicum. De verdachte heeft de meeste feiten bekend, maar zegt wel dat dit voor een groot deel met goedkeuring zou zijn gebeurd.

De geëiste straf heeft de verdachte uit Maasdam al in voorarrest uitgezeten. De officier van justitie wil wel herhaling voorkomen en eiste daarom ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden met een proeftijd van 5 jaar.

Eerder veroordeeld

De verdachte heeft meerdere keren geld geboden aan de jongens. Dat ging om enkele tientjes tot honderd euro. “Voor wat hoort wat”, zei hij meerdere keren tijdens de zitting. De man is al één keer eerder in Nederland en twee keer in Canada veroordeeld voor zedenmisdrijven.

Bij de rechtbank werden donderdag de zaken van vier slachtoffers behandeld. De meeste van de vier slachtoffers waren 15 of 16 jaar oud. De strafbare feiten gebeurden in of rond de stacaravan van de verdachte bij Gellicum. De slachtoffers kwamen uit de West Betuwe. De man wist van de jongens het vertrouwen te winnen. Hij zou zelf de curator worden van één van de jongens.

Twee slachtofferverklaringen

Tijdens de rechtszaak werden twee slachtofferverklaringen voorgelezen. Een van de slachtoffers vertelde over de nachtmerries die hij heeft gekregen en dat hij toen opgelucht wakker werd. Pas toen merkte hij dat de verdachte niet echt in de buurt was.

Ook de stiefvader van een slachtoffer las een verklaring voor. Zijn stiefzoon liep daarbij geëmotioneerd de zaal uit. De verdachte heeft na deze verklaringen zijn excuses gemaakt aan de slachtoffers.

De uitspraak in deze zaak is over veertien dagen.