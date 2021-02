Honderden jongeren gamen tegen elkaar om corona even te vergeten

Thomas ter Avest uit Twello zit om 13.00 uur startklaar voor zijn eerste potje. Hij gaat al weken niet naar school, waardoor de verveling heeft toegeslagen. "Het wordt wel heel saai op een gegeven moment. Dan heb je niks meer te doen, want dan heb je eigenlijk alles al gedaan."

School mist de 12-jarige momenteel het meest. "Dan kan je gewoon met al je vrienden leuke dingen doen", aldus de tiener. Bij zijn voetbalclub kan hij nog wel wekelijks trainen, maar het grootste deel van de dag zit hij thuis op de bank. "Het is heel irritant en heel saai dat je zo lang niks kan doen. Dus zo'n toernooitje op de Playstation is wel leuk."

Thomas speelt vanuit zijn woonkamer mee met het online FIFA-toernooi van zeven gemeenten in de Stedendriehoek, georganiseerd samen met voetbalclub Go Ahead Eagles. Verdeeld over twee middagen spelen in totaal ruim 250 gamers mee. Ze kennen elkaar vaak niet, maar kunnen online via de koptelefoon met elkaar praten of chatten.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bijna jaar verder

Ingrid de Croon van de gemeente Voorst kwam met het idee. Ze hoopt dat het een beetje helpt tegen de verveling. “Het online elkaar ontmoeten en toch in contact zijn met anderen, wat ze misschien toch weer motiveert, dat hopen we. Want iedereen heeft het zwaar, maar ook vooral deze doelgroep."

Vanaf 12 jaar mogen deelnemers meedoen, maar met het online-toernooi hoopt de Croon ook de jeugd ouder dan 18 jaar te bereiken. Deze groep kan volgens de Croon niet naar school, niet naar de sportclub én niet afspreken met vrienden. "Het sociale met vrienden, uitgaan, mekaar opzoeken dat kan allemaal nu niet. En dat is een gemis. Ondertussen zijn we natuurlijk al bijna een jaar verder."

Flinke achterstand

Thomas geniet van het gamen tegen de andere spelers, al wordt hij van de score na het eerste potje minder vrolijk. 5-1 staat boven in de hoek van zijn scherm, met de doelpunten aan de verkeerde kant. "Dat ging niet heel goed. Ik hoop dat ik nu wel ga winnen", lacht hij als hij aan zijn tweede pot begint.