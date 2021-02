Brandweer krijgt hulp bij het blussen

De basis voor de nieuwe database is in de raadszaal in Winterswijk gelegd: de politieke partijen Voor Winterswijk, CDA, GroenLinks en D66 dienden tijdens de raadsvergadering van 7 november 2019 een motie in waarin gepleit werd voor de inzet van lokale loonwerkers bij branden. Ze zouden vaak al paraat staan met watertanks en ander materieel.

Brandgleuf

"De aanleiding is een bosbrand achter de Vreehorstweg", zegt burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk. "Jan van der Heide, de eigenaar van Camping Vreehorst, heeft toen met succes een brandgleuf gegraven. Bij die brand zag je toen ook dat veel mensen in de rij stonden om te helpen. Het is positief dat die databank er nu is, want als het nodig is kun je de loonwerkers inzetten met watertanks en andere voertuigen."

De vier politieke partijen in Winterswijk vroegen in hun motie om een 'eenvoudig oproepsysteem of app om bij natuurbranden zo snel mogelijk het juiste materieel ter plaatse te krijgen.' Lokale loonwerkers zouden aan dat systeem kunnen deelnemen.

'Nieuwe manier'

Bengevoord is in overleg gegaan met de VNOG. Er is een landelijke database die gekoppeld is aan het GMS-systeem van de meldkamer. Vanuit die database heeft de brandweer inzicht in het beschikbare brandweermaterieel. Er wordt momenteel gewerkt aan een extra functie voor de regio's die daarmee 'eigen' informatie kunnen krijgen over bijvoorbeeld beschikbare loonwerkers, aannemers of bergingsbedrijven. De brandweer hoopt zo snel mogelijk te kunnen beschikken over de nieuwe database.

"De inzet van loonwerkers is breder dan alleen bij natuurbranden. Het gaat om alle branden", zegt Bengevoord, die denkt dat de burgerparticipatie belangrijker wordt bij de bestrijding van branden. "Het is een mooie samenwerking die hechter wordt. Het is een nieuwe manier van werken voor de brandweer waar de VNOG ook steeds meer naartoe wil."