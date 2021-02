'Ted van Leeuwen is geen wonderdokter, maar schrijft wel de juiste medicijnen voor'

"Hij heeft ook bewezen dat hij met clubs doelstellingen kan halen. Hij is gepromoveerd met FC Twente en met Esbjerg in Denemarken. En bij AGOVV heeft hij met minimale middelen ook wat neergezet. Hij heeft nooit met de allerhoogste budgetten mogen werken, maar slaagde er overal in om toch een goed team neer te zetten. Bovendien is hij een stabiel persoon die zijn eigen koers vaart. En dat is belangrijk in de dynamische wereld die NEC is."

Ik ken de stad, de cultuur en de club

“De club en de stad zijn natuurlijk geen onbekenden voor mij”, zegt Van Leeuwen. “NEC terugbrengen naar de Eredivisie is een uitdagend en derhalve prachtig project, dat zich niet beperkt tot het versterken van alleen het eerste elftal. NEC heb ik vroeger als journalist al van dichtbij meegemaakt. Dus ik ken de stad, de cultuur en de club. Ik heb NEC de laatste jaren van afstand bekeken en ik heb vertrouwen in het verhaal van de RvC en directie met betrekking tot de visie naar de toekomst toe. De tijd en de club zijn er rijp voor en ik ben er klaar voor NEC mee te helpen terug te keren naar de Eredivisie."

Ted van Leeuwen. Foto: Ron Jonker/Orange Pictures

Van Schaik wil de hoge verwachtingen wel enigszins temperen. "Hij is geen wonderdokter, maar schrijft vaak wel de goede medicijnen voor. Hij is natuurlijk iemand van statuur, met een bepaalde leeftijd en ervaring. We zijn bezig met een driejarenplan, waarbij we volgend seizoen mee willen doen om directe promotie. Maar dat kunnen we niet meteen eisen van iemand die nu pas begint. Maar de komende twee jaar moeten we rechtstreeks promoveren."

"Ted heeft al een beeld van NEC. Hij heeft ons de laatste tijd al goed gevolgd. Hij begint in eerste instantie rustig op de achtergrond en gaat de komende dagen kennis maken met iedereen op de club. Maar alles op technisch gebied is zijn verantwoordelijkheid."

