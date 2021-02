Zonnig weekend voor de boeg: 'We kunnen een ijsje halen in korte broek'

"We gaan van het ene ijs naar het andere", zegt ijsdraaier Jordi Jolink bij Banketbakkerij Jolink in Brummen. "Van het weekend stonden we nog op de schaatsen en komend weekend kunnen we een ijsje halen in de korte broek." Hij is gisteren begonnen met ijsdraaien voor vijf verkooppunten.

Zondag misschien wel 19 graden

Weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza heeft het ook over ijsweer. "Ijs-eetweer, welteverstaan. Vanaf zaterdag gaat de zon meer schijnen en wordt het een graad of 15", voorspelt hij. "Het waait dan nog wel vrij stevig. Maar zondag waait het minder hard en wordt het tussen de 16 en misschien wel 19 graden."

"In ambachtelijk ijs maken gaat flink wat werk zitten", vertelt Jolink, terwijl hij boven een machine hangt waarin hij yoghurtijs maakt in een ruimte naast de banketbakkerij. "Gisteren hebben we melk opgehaald bij de boer en daar hebben we de basis mee gemaakt. Melk, slagroom en suiker in één machine, pasteuriseren en terugkoelen naar 4 graden."

Bitterkoekjes uit eigen bakkerij

Dat moet een nachtje staan om te rijpen, legt Jolink uit, en daarna kan er smaak worden ijs van gemaakt worden en smaak worden toegevoegd. Het maken van verschillende smaken gaat volgens een uitgedachte volgorde. "We beginnen altijd met vanille, daarna stracciatella, witte chocola, dan bitterkoekjes. We gaan telkens een stapjes donkerder tot we bij de chocolade zijn."

Niet alleen het ijs wordt zelf gedraaid, ook de ingrediënten worden zelf opgebouwd. "Aardbeiensaus koken we zelf en de bitterkoekjes in het bitterkoekjesijs komen uit de bakkerij", vertelt Jordi trots. "Daarmee onderscheiden we ons van de rest."