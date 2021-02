NEC-voetbalbaas Ted van Leeuwen: geniaal, grillig en eigenzinnig

Ted van Leeuwen werd geboren in Eerbeek. Hij begon zijn carrière in het voetbal als journalist van De Gelderlander en stapte later over naar Voetbal International. Daar werd hij al snel op de grote onderwerpen gezet, zoals het Nederlands elftal. Hij onderscheidde zich met zijn bloemrijke schrijfstijl, zijn technische analyses en had een uitgebreid netwerk in de top van het Nederlandse voetbal.

In opspraak

Maar hij raakte ook in opspraak. Van Leeuwen zou samen met Vitesse-trainer Herbert Neumann en de omstreden zaakwaarnemer Fioranelli betrokken zijn bij transfers.

Voetbal International startte een intern onderzoek en was bezig aan een dossier, toen Van Leeuwen plotseling vertrok. Hij maakte een opmerkelijke overstap. Als eerste voetbaljournalist ooit kreeg hij een technische functie bij een voetbalclub: AGOVV uit Apeldoorn, op dat moment nog een amateurclub.

Huntelaar

De club zou de stap naar het betaald voetbal gaan maken en Van Leeuwen mocht de selectie samenstellen. Zijn vriend Peter Bosz was trainer in de amateurtijd, maar vond het profavontuur te lang duren en koos voor De Graafschap.

Daarop kwam Stanley Menzo, maar toen AGOVV in 2003 eindelijk terugkeerde in het betaald voetbal, was Jurrie Koolhof de trainer. Ted van Leeuwen haalde veel jonge talenten naar Apeldoorn, zoals Klaas-Jan Huntelaar, die in het eerste seizoen direct topscorer werd van de eerste divisie.

Bloeiperiode AGOVV

Van Leeuwen bouwde het elftal langzaam uit. Hij stond voor verzorgd aanvallend voetbal. Daarom haalde hij Stanley Menzo terug. AGOVV draaide een geweldig seizoen, waarin onder meer Vitesse in Gelredome werd uitgeschakeld in het bekertoernooi. En voor het eerst speelden De Blauwen play-offs.

De sterspeler was Gonzalo Garcia Garcia, die de technisch directeur had ontdekt in het tweede elftal van Real Madrid. Van Leeuwen was onaantastbaar en won intern de competentiestrijd van andere directeuren. Zijn neusje voor talent maakte hem ook heel populair bij de fans. Maar daar had de technisch directeur geen boodschap aan. "Supporters zijn zo mogelijk nog dommer dan journalisten", liet hij zich ontvallen tijdens een open dag van AGOVV.

Teloorgang

Het seizoen daarop stortte de club helemaal in. Rini Coolen bleek de verkeerde keuze als trainer en de nieuwe talenten die Van Leeuwen binnenhaalde, bleken geen succes. Uitgezonderd de Belg Dries Mertens, die hij scoutte bij Eendracht Aalst. AGOVV eindigde op de laatste plaats en de technische baas koos voor John van den Brom als trainer. Ook kwamen er weer enkele exoten, van wie de Belg Nacer Chadli een schot in de roos was.

Maar binnen de club groeide het verzet binnen de eigenzinnige directeur. Hij werd verdacht van het meeverdienen aan transfers. En het viel ook niet goed dat hij een relatie had met de moeder van een speler. Voordat de grond te heet werd onder zijn voeten, verliet Ted van Leeuwen AGOVV voor een baan bij de club van zijn dromen: Vitesse.

Ted van Leeuwen Foto: Omroep Gelderland

"Ik heb als Arnhemmer altijd een zwak gehad voor Vitesse. Ik zie deze klus als een mooie en grote uitdaging", zei Van Leeuwen toen hij werd aangesteld als hoofdscout. Hij werd gehaald op grond van zijn reputatie als talentenontdekker. Maar in Arnhem kwam dat aanvankelijk niet echt uit de verf. Zo kwam de Turkse spits Sinan Kaloglu op zijn voorspraak naar Arnhem, maar dat werd een mislukking.

Er was ook verbazing dat Van Leeuwen de door hem zelf ontdekte Chadli niet naar Vitesse haalde. Hij ging voor slechts vier ton naar FC Twente en in Apeldoorn ging het hardnekkige gerucht dat de voormalig technisch directeur daaraan mee verdiende.

Klik met Jordania

In 2010 vertrok technisch directeur Marc van Hintum en nam Ted van Leeuwen zijn plek in. En kort daarop kwam de geruchtmakende overname door Merab Jordania. Dat was gunstig voor Van Leeuwen, die heel goed klikte met de Georgische eigenaar. Er kwamen spelers uit alle windstreken naar Arnhem. Ted van Leeuwen typeerde ze met fraaie volzinnen. De Japanse linksback Michihiro Yasuda was volgens hem een Japanse Roberto Carlos en Georgi Chanturia was gezegend met een 'bombastisch schot'.

Dat viel in de praktijk wat tegen, want het vreemdelingenlegioen ontsnapte maar net aan degradatie. Met John van den Brom als trainer liep het veel beter en haalde de club Europees voetbal.

Ted van Leeuwen was heel close met Merab Jordania Foto: ANP

Ted Two Face

Intern was er wel wat weerstand. Het solistische optreden van de technisch directeur viel niet altijd goed. Ook was hij bijzonder grillig. De ene dag was hij vriendelijk en oreerde hij vol passie tegen mensen, maar de andere dag verschool hij zich achter zijn bureau of bij het trainingsveld en sprak hij niemand. Het leverde hem de bijnaam Ted Two Face op.

Sportief ging het de club voor de wind. Vitesse deed onder Fred Rutten zelfs lang mee om de bovenste plaatsen en Wilfried Bony was een sensatie als spits en werd topscorer. Van Leeuwen kon lezen en schrijven met Rutten en ook met Jordania en zijn entourage, die voornamelijk uit Oost-Europa kwam.

Maar tijdens het succesjaar ontstond er wel een conflict over het aantrekken van nieuwe spelers, onder wie Kelvin Leerdam. De club kreeg geen fiat vanuit Londen, waar het beleid van Vitesse werd bepaald. Van Leeuwen koos nadrukkelijk partij voor Rutten, die na het seizoen zijn conclusies trok en niet verder wilde bij de Arnhemse club.

Geen nieuw contract

In Londen waren er ondertussen wel wat vraagtekens naar de exorbitante uitgaven bij de Arnhemse club, met name aan allerlei buitenlandse makelaars. Dat leidde uiteindelijk tot de ondergang van Jordania. Maar eerder al werd het contract van Ted van Leeuwen al niet verlengd. Dat was voor hem extra pijnlijk, omdat zijn vriend Peter Bosz trainer werd. In zijn laatste weken mocht Van Leeuwen van Bosz zelfs op de bank naast hem zitten.

FC Twente

Na zijn vertrek dook hij op in Malta en Cyprus en in 2015 werd hij technisch directeur bij FC Twente. Daarna werkte hij bij het Deense Esbjerg. In 2018 keerde hij terug bij FC Twente, maar na twee seizoenen kwam daar een voortijdig einde aan.

Nu stapt hij op 68-jarige leeftijd in bij een club waar het technisch beleid ruim twee jaar werd bepaald door algemeen directeur Wilco van Schaik en hoofdscout Nick Kersten. Een beladen functie ook, die jaren werd ingevuld door Leen Looijen en Carlos Aalbers. Maar daarna sneuvelden in korte tijd Edo Ophof, Danny Hoekman, Edwin de Kruijff en Remco Oversier als technisch verantwoordelijke man. Het wordt hoe dan ook een uitdaging bij een club die snakt naar de eredivisie.

Zie ook: NEC trekt Ted van Leeuwen aan als nieuwe technische baas