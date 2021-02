Studenten blij met 1000 euro, maar 'de schade is veel groter'

Volgens rechtenstudent Edo Kamers komt de steun geen minuut te vroeg. Maar hij betwijfelt of de miljardensteun voldoende is. "Het is een mooi begin die 1000 euro en de verlenging van de ov-kaart, maar de schade is veel groter. Ik zie om mij heen hoe jongens vast lopen. Ze kunnen zich gewoon niet meer concentreren tijdens online colleges. Het probleem is dat er ook helemaal geen sociale contacten zijn."

Online is een ramp

Gevraagd of er echt een verband is tussen gezelligheid en een gebrek aan motivatie tijdens online colleges is Edo kort en duidelijk. "Ja, als je tijdens je studie veel sociale contacten hebt kan je elkaar motiveren. Zelf heb ik ook heel veel moeite met online colleges."

Zie ook: 'Onderwijsachterstanden niet snel opgelost met coronamiljarden'

"Het is nu al duidelijk dat ik een jaar studievertraging op ga lopen en ja natuurlijk weet ik niet zeker of het zonder corona anders zou zijn. Maar ik heb heel erg het gevoel dat het door de lockdowns komt. Zonder huisgenoten zou het nog slechter zijn."

Studenten zijn blij met de steun, maar er is meer nodig. Foto: Omroep Gelderland

Edo woont met tien anderen in een groot studentenhuis in hartje Nijmegen. Hij heeft medelijden met andere studenten die in hun uppie op een kamer colleges moeten volgen. "Wij kunnen elkaar tenminste nog een beetje oppeppen."

Dat vindt huisgenoot Sjoerd van der Velden ook. Hij studeert geneeskunde. "Ik denk dat ik alles nog wel kan inlopen. Maar ik verwacht dat ik ook wel flinke vertraging ga krijgen. De steun uit Den Haag vind ik helemaal terecht. Want voor m'n gevoel is de kwaliteit van het onderwijs minder omdat ik als geneeskundestudent alleen maar online colleges mag volgen."

Zie ook: Corona op scholen: eerste klassen naar huis gestuurd na heropening