NEC trekt Ted van Leeuwen aan als nieuwe technische baas

NEC heeft het nieuws nog niet bevestigd, maar bronnen bevestigen het nieuws tegenover Omroep Gelderland. Van Leeuwen heeft al een lange loopbaan achter de rug in verschillende functies in binnen- en buitenland. Hij was ook jarenlang journalist bij onder meer het weekblad Voetbal International. Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC was woensdagavond na de bekeruitschakeling van NEC niet voor commentaar bereikbaar. Dat gold ook voor Van Leeuwen.

Achterdeur

De excentrieke Apeldoorner werkte eerder voor onder meer AGOVV Apeldoorn en Vitesse. Bij die laatste club werd hij in 2008 hoofd scouting om twee jaar later door te groeien naar de functie van technisch directeur. In 2013 verliet hij Vitesse door de achterdeur na een conflict met de clubleiding van Vitesse en op de achtergrond Chelsea rond speler Kelvin Leerdam. Van Leeuwen werkte vanaf oktober 2016 ook enkele jaren voor het Deense Esbjerg.

Combinatie

De 68-jarige Van Leeuwen, geboren in Eerbeek, begint deze week al met zijn eerste werkzaamheden in de Nijmeegse Goffert. NEC zat geruime tijd zonder technische baas. Wilco van Schaik combineerde die functie al enkele jaren met zijn rol als algemeen directeur.

Van Leeuwen (rechts) hier werkzaam bij Vitesse Foto: Foto ANP

Oog voor talent

Leen Looyen, technisch lid van de Raad van Commissarissen en oud trainer en directeur van NEC, voerde de afgelopen maanden een groot aantal gesprekken met verschillende kandidaten. Uiteindelijk is de keuze dus op Van Leeuwen gevallen, die beschikt over een groot netwerk in de voetbalwereld.

De Gelderlander staat verder bekend om zijn 'spraakmakende oneliners' maar vooral zijn neusje voor talent. Zo ontdekte hij spelers als Garcia Garcia, Dries Mertens en Nacer Chadli die hij naar AGOVV lokte. Ook haalde hij Klaas Jan Huntelaar naar de Apeldoornse club. Ook bij Vitesse had Van Leeuwen oog voor talent, maar kreeg hij ook te maken met de dominante rol van Chelsea vanuit Londen .

Afscheid bij Twente

Bij NEC is zijn opdracht simpel. De club uit Nijmegen moet zo snel mogelijk terug naar de eredivisie. De laatste club waar Van Leeuwen voor werkte was FC Twente, waar hij twee periodes actief was. Met die club promoveerde hij als technisch directeur in 2019 weer naar de eredivisie. Op het hoogste niveau hadden de Tukkers het echter lastig en vielen de prestaties tegen. Van Leeuwen kreeg veel kritiek, vooral van supporters. Na een evaulatie werd besloten afscheid te nemen van hem.