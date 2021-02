Rogier Meijer berust na uitschakeling: 'Tot de laatste snik leeg geknokt'

NEC reisde zelfs een dag eerder af naar Almelo om te trainen op het kunstgras en als team samen nog eens extra naar het bekerduel toe te leven. Al die inspanningen zorgden voor een strijdbaar en bij vlagen ook redelijk voetballend NEC dat met 2-1 verloor van VVV Venlo.

Doortastend

De eredivisieclub kreeg de eerstedivisieclub pas na een verlenging op de knieën. "Ik denk als je als neutrale toeschouwer niet weet welke club in welke divisie speelt, er niet veel verschil was", vond Meijer na de uiteindelijk wel terechte uitschakeling. "Ze waren in het echte creëren van kansen wel wat doortastender. En ze hebben natuurlijk de topscorer van de eredivisie. Daarin zag je wel verschil."

Gif

NEC ging tot de bodem en richtte zich na rust op. "Ik vond ons ook voor rust in de opbouw goed. Baretto heeft dat geweldig gedaan. We wisten dat er veel ruimte kwam, maar daarin hadden we soms iets meer geduld moeten hebben om dan op het juiste moment toe te slaan. Dan ontbreekt toch een beetje gif en is het iets te lief", analyseerde de trainer in Almelo waar het duel werd gespeeld.

De 1-2 viel in de slotfase van de eerste verlenging, een mokerslag. "Bij een aantal was daarna de pijp helemaal leeg", had Meijer langs de kant gezien. "Je wisselt nog drie keer maar dat werkte helaas niet echt meer. We kwamen niet meer voor de goal. In het rustmomentje na die eerste verlenging zag je ook wel dat de adem er een beetje was uitgeslagen."

Pijn

"Maar ik kan de jongens niets verwijten. Het is zuur omdat we gelijkwaardig waren en in fases zelfs beter. Alleen weet je in voetbal dat het zo kan lopen. Tot de laatste snik hebben ze zich leeg geknokt. We hebben er echt alles aan gedaan, maar het is helaas niet gelukt."

NEC had Vitesse getroffen als het van VVV had gewonnen. Een plek in de halve finales was bijzonder geweest voor de club uit Nijmegen. "Die kansen komen niet veel voorbij, dus dat doet pijn", aldus Meijer.