'Onderwijsachterstanden niet snel opgelost met coronamiljarden'

Schoolbesturen zijn blij dat de regering miljarden op tafel legt om achterstanden in het onderwijs op te lossen die ontstonden door corona. Maar in het basisonderwijs zijn de problemen daarmee nog niet zo gauw opgelost.

Dat vreest bestuurder Mini Schouten van Personeelscluster Oost Nederland (PON), een vereniging die werkt voor 23 schoolbesturen van 180 basisscholen in de Stedendriehoek, de Achterhoek en de Liemers.

"Het tekort aan goede leerkrachten is hét grote probleem, en dat was al een crisis vóór de coronapandemie", stelt Schouten. Dat de regering de komende tweeënhalf jaar 5,8 van de beschikbare 8,5 miljard euro reserveert voor basis- en voortgezet onderwijs juicht zij toe. "Maar het is jammer dat dat nu pas gebeurt. Dit is een achterstand van jaren die we niet opeens in 2,5 jaar inlopen."

Leerkrachten uit hoge hoed

"Om achterstanden op te lossen zijn vooral deskundige of zelfs gespecialiseerde leerkrachten nodig", stelt Schouten. En díe zijn ondanks het extra geld niet zomaar uit de hoge hoed getoverd volgens Schouten.

"Basisscholen krijgen gemiddeld 180.000 euro per school, oftewel grofweg drie leerkrachten per school. Dat is voor onze 180 scholen 540 fte. Die 600 mensen vinden we gewoon niet." Het personeelstekort speelt al sinds 2010 volgens Schouten. "Een jaar geleden om deze tijd hielden we nog een staking voor extra salaris en extra middelen om een baan in het onderwijs aantrekkelijker te maken."

Chaos en grilligheid

Maar ook de chaos en grilligheid van de pandemie maakt het bijna ondoenlijk om achterstanden echt goed in te lopen, merkte Schouten. "Scholen gingen weer open maar daarna toch weer dicht. Toen half open en nu weer heel, maar bij één zieke leerling of leraar gaat een hele klas weer in quarantaine. Het inhalen moet consistenter en zowel online in kleine groepjes als offline doorgaan."

Ik vind dit een crisis bovenop een crisis

De bestuurder maakt zich zorgen om de druk op onderwijspersoneel. "Ze gaan altijd maar door voor de kinderen. Er wordt heel veel van ze gevraagd en vooral voor de oudere leerkrachten betekent dat ook een risico. Ik vind dit een crisis bovenop een crisis."

Net open, alweer naar huis

Basisschooldirecteur Evert de Vries weet alles van de grilligheid. Zijn Houtkoperschool in Ochten was koud open na de lockdown, of de school ging alweer dicht: in twee gezinnen kwam corona, waardoor twee klassen alweer achter de laptop konden, even later gevolgd door de andere klassen.

"Het is goed dat ze het onderwijs tegemoetkomen en dat er geld is. Maar we hebben mensen nodig en die zijn niet voorradig", zo bevestigt hij ook het personeelsprobleem dat Schouten uittekent. Ook plaatst hij nog vraagtekens bij het gebruiken van de zomervakantie voor de inhaalslag. "Kinderen hebben hun zomervakantie ook hard nodig, en het legt nog meer druk op personeel."

Kijken wat nodig is

Bestuurder Paul Appel van Stichting Katholieke Basisscholen Gelderland (SKBG) met 16 scholen tussen Aalten en Voorst, noemt de miljardenhulp 'slagvaardig en snel', maar heeft ook zorgen over het onderwijs op middellange termijn. "Achterstanden ontstaan zowel in kennis, als in vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We proberen dus goed te toetsen en observeren wat er voor elke school en voor bepaalde leerlingen nodig is, maar dat kan alleen als scholen open zijn."