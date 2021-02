Hoe lok je toeristen? Twee Oekraïnse gemeenten in de leer bij Winterswijk

Hoe lokt Winterswijk sinds jaar en dag al die Duitse dagjesmensen en toeristen naar het winkelcentrum en de campings? Dat is in het oosten van de Oekraïne nu ook bekend dankzij een (digitale) uitwisseling met de gemeenten Popasna en Rubizhne, in de buurt van de stad Luhansk.

Winterswijk doet dit jaar samen met Enschede en de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard mee aan een project voor kennisuitwisseling met gemeenten in de Oekraïne. Dat gebeurt op verzoek van de VNG International, de internationale samenwerkingstak van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De financiering van het project komt voor rekening van USAID; het United States Agency for International Development is een Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie, onder begeleiding van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. "De VNG en USAID hebben in Nederland een aantal plaatsen geselecteerd en zo leveren wij vanuit Winterswijk een bijdrage", zegt burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk.

'Echt onder de indruk'

Popasna en Rubizhne wilden vooral meer weten over de aanpak van Winterswijk met betrekking tot 'toerisme en citymarketing' en 'verduurzaming en alternatieve energiebronnen'. Bengevoord: "Er was een presentatie van '100 procent Winterswijk' over citymarketing en ze waren echt onder de indruk van de duurzaamheidsaanpak. Hans Huls gaf live met een webcam een inkijkje wat hij allemaal doet bij zijn zonnepark."

De uitwisseling krijgt een vervolg met onder meer online gesprekken tussen ondernemers in Winterswijk en delegaties vanuit beide regio's in de Oekraïne. "Vroeger had je stedenbanden, maar dat is dit niet. Dit gaat een stap verder en is een manier om de mensen daar op weg te helpen. Dat maakt het een leuk project", zegt Bengevoord.

Als gevolg van de coronapandemie gaat er geen Winterswijkse delegatie naar de Oekraïne. Het blijft bij een digitiale uitwisseling. "Nee, we gaan er ook daarna niet heen, maar misschien komen ze vanuit Popasna en Rubizhne nog wel deze kant op", aldus de burgemeester van Winterswijk.