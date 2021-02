Coronarisico Gelderland-Midden omlaag naar 'ernstig'

Het coronarisico is afgenomen in Gelderland-Midden. Foto: ANP

Het risico door corona is in de regio Gelderland-Midden naar beneden bijgesteld. Daar geldt nu risiconiveau 'ernstig' in plaats van 'zeer ernstig'. Gelderland-Midden is samen met IJsselland de eerste regio waar sinds 19 december iets verandert aan het risiconiveau rond corona.

Het dalende aantal coronagevallen in Gelderland-Midden is aanleiding voor het verlaagde risiconiveau. Van de 25 veiligheidsregio's in Nederland is de coronasituatie in 23 regio's nog steeds 'zeer ernstig', laat de risicokaart van de rijksoverheid zien.

Gelderland-Midden is met 'ernstig' dus een uitzondering. In Gelderland-Zuid en Noord- en Oost-Gelderland blijft ook risiconiveau 'zeer ernstig' gelden.

Geen gevolgen

In de regio IJsselland, ten noorden van onze provincie, is het risico zelfs teruggeschroefd naar 'zorgelijk'. Voor de coronamaatregelen heeft de verandering in het risiconiveau trouwens geen gevolgen, want de landelijke lockdown duurt zeker tot begin maart.

