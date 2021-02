Hans haalde zijn huis van het gas af: 'Alles bij elkaar een dure grap'

"Kijk, dit is het luik achter de voordeur, voor de watermeter", vertelt Hans terwijl hij het luik opendoet om te laten zien hoe de vloerisolatie eruitziet. "Overal zit piepschuim tegen de vloer aangeplakt. Zo houden we warme voeten."

Toen de Culemborger drie jaar geleden in het huis kwam wonen, wilde hij graag een andere manier van verwarmen. "We hebben de oude radiatoren eruit gegooid en een warmtepomp en vloerverwarming laten installeren", blikt hij terug.

Isolatie

Maar toen de warmtepomp eenmaal ging draaien, bleek dat het huis niet warm te krijgen was. Hans ontdekte dat het apparaat een huis alleen goed kan verwarmen als de woning zelf heel goed geïsoleerd is. En dat was zijn huis niet en dus moest ook de rest worden aangepakt.

"We hebben alle muren opnieuw laten doen en de gevels geïsoleerd. Toen moest ook het dak geïsoleerd worden, maar omdat we zonnepanelen wilden bleek dat we het dak helemaal moesten vernieuwen. De dakpannen van beton waren namelijk al veertig jaar oud. Alles bij elkaar was het een dure grap", legt Karsten uit

Vrieskou

Ondanks alle investeringen is het in huis nog steeds koud als het net zoals vorige week stevig vriest en er een ijzige wind uit het oosten waait. Karsten moet dan bijverwarmen met een infraroodpaneel.

De bewoner realiseert zich dat wat hij heeft gedaan met zijn huis, niet voor iedereen is weggelegd. "Als je zegt vloer, isolatie, nieuw dak, warmtepomp en zonnepanelen, dan zit je echt wel op anderhalve ton aan kosten. Volgens mij kun je dit alleen doen als je dat in de financiering van een nieuw huis kan meenemen."

Steun

Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat Duiven en Westervoort vooroplopen met het aantal gasvrije woningen. In Duiven is 60 procent van de woningen aardgasvrij en in Westervoort bijna 40 procent. Maar dat gaat allemaal om nieuwbouw, niet om oudere huizen.

"Als zittende bewoner doe je deze aanpassingen allemaal niet om van het gas af te gaan. Ik zou in ieder geval niet weten waar ik het geld vandaan moest halen", vervolgt Hans. "Het is heel erg lastig, en per woning zal echt bekeken moeten worden wat mogelijk is. Maar zonder hulp van de overheid zal een flink deel van de mensen dit in ieder geval niet voor elkaar krijgen."