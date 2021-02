CDA vindt dat Wijchen te weinig huizen bouwt, wethouder noemt dat onzin

In Wijchen moeten meer huizen worden gebouwd, vindt het lokale CDA. De gemeente doet volgens de fractie te weinig om problemen op de woningmarkt aan te pakken, terwijl juist nu nood aan de man is. De wethouder noemt dat onzin: ‘We lopen volledig op schema.'

Om de krapte op de woningmarkt aan te pakken, wil Wijchen voor 2030 in totaal 1500 huizen bouwen. De gemeente maakte eind vorig jaar bekend dat er een begin wordt gemaakt met 150 nieuwe woningen in de wijk Huurlingsedam. Maar volgens de lokale CDA-fractie duurt het wel erg lang voordat die eerste stap wordt gezet.

Bovendien vindt de partij 150 huizen te weinig, al helemaal omdat er nu zo weinig opties zijn voor starters en senioren. Daarom stellen raadsleden nu een aantal kritische vragen aan de wethouder.

‘Bied starters perspectief’

“Er is een groot woningtekort in ons land, ook in Wijchen”, begint Marlien Joosse-De Visser van CDA Wijchen. De gemeente mag zich volgens haar wel wat ambitieuzer opstellen. “Het gaat niet snel genoeg. Op de korte termijn willen we dat er iets verandert. Starters en senioren hebben nu behoefte aan een huis dat bij hun portemonnee past. Die doelgroepen moeten we perspectief bieden.”

Verder hoopt ze dat Wijchen niet 150, maar 550 huizen bouwt in Huurlingsedam. “Dit aantal is in de oorspronkelijke bouwplannen meegenomen, terwijl daar nu nu niets mee wordt gedaan. Waarom geven we niet voluit gas?”

Wethouder Geert Gerrits snapt niet waar die uitspraak vandaan komt. “Dit aantal staat in geen enkel plan”, reageert hij. “Er is nog ruimte voor maximaal 450 woningen in de wijk.” Ook de traagheid klopt volgens hem niet. “Nee, in tegendeel. Ik ben van mening dat Wijchen geen gras laat groeien over de woningbouwopgave.”

‘Uitspraken zijn onzin’

Begin 2020 tekende Wijchen samen met de provincie Gelderland, de regio Arnhem-Nijmegen en het Rijk een nieuwe woondeal. Met deze zogenaamde versnellingsopgave moeten problemen op de huizenmarkt in een kortere tijd aangepakt kunnen worden.

“We zijn toen direct aan de slag gegaan met extra bouwprojecten voor circa 900 woningen, bovenop de bestaande plannen", weet Gerrits. "Daarmee ligt Wijchen volledig op schema wat betreft de regionale afspraken. De uitspraken van CDA zijn dus onzin.”

Zelfs als de wethouder het zou willen, is er volgens hem binnen de huidige afspraken geen ruimte voor extra woningen in een wijk als de Huurlingsedam. Datzelfde geldt voor Wijchen-West, waar 650 nieuwe huizen komen te staan.

Wel hoopt hij daar binnenkort verandering in te brengen. “Inzet is om de resterende ruimte in de wijken te benutten voor de versnellingsopgave. Deze optie hebben we inmiddels voorgelegd aan de regio en provincie.”

