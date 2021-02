Kunst door de brievenbus in Achterhoek: 'We kunnen nergens naartoe'

“We zijn het project gestart omdat we zagen dat ouderen het moeilijk hebben in deze coronatijd”, vertelt kunstenares Ankie van den Nieuwenhuijzen, die het project bedacht. “Ze zijn vaak aan huis gekluisterd en kunnen nergens naartoe.” Daarom worden de opdrachten per post verstuurd, zodat ouderen thuis veilig aan de slag kunnen.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

“We zijn een klein jaar geleden begonnen in Bronckhorst en hebben het project daar uitgeprobeerd bij een klein groepje ouderen", vertelt de initiatiefneemster. "Inmiddels zitten we op ruim honderd tot honderdvijftig ouderen verdeeld over Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Bronckhorst.” Sinds het begin van de huidige lockdown in december, nam het aantal aanmeldingen van ouderen alleen maar toe. “We zagen echt een groei effect", zegt Van den Nieuwenhuijzen. "Ouderen zochten echt iets om te kunnen doen.”

'Dit is weer eens wat anders'

De 80-jarige Ton ter Heerdt uit Varsseveld is één van de deelnemers aan ‘Kunst door de brievenbus’. Inmiddels heeft ze al drie opdrachten afgerond en ze is nu bezig om een poppetje te maken van kosteloos materiaal. “Ik vind het leuk om te knutselen en te frutselen”, vertelt Ter Heerdt. “Ik tekende al enige tijd, maar dit is weer eens wat anders.”

De voornaamste reden voor Ter Heerdt om mee te doen aan het project is om bezig te kunnen zijn. “Normaal zit ik bij verschillende verenigingen of werk ik in de tuin, maar dat kan nu allemaal niet”, zegt Ter Heerdt. “Als je gewend bent om vier dagen in de week iets te doen en je kunt nu opeens niks, dan is het leuk als je iets tegenkomt waar je wel aan mee kan doen.”

'Mensen beleven er veel plezier aan'

Van den Nieuwenhuijzen ontvangt meer van dit soort reacties van ouderen: “We merken dat mensen veel plezier aan het project beleven en dat ze er fanatiek mee bezig zijn. Soms hoor ik ook terug dat ze uitgedaagd worden en dat ze nachten wakker liggen om na te denken over hoe ze een bepaalde opdracht aanpakken. Dat is leuk om te horen.”

De kunstenares is dan ook vastbesloten om het project de komende tijd door te zetten. “Zolang de ouderen het nog leuk vinden bedenken we nieuwe opdrachten en versturen we deze met de post”, zegt Van den Nieuwenhuijzen.

Project gaat voorlopig door

Ook Ter Heerdt wil de komende tijd verder met 'Kunst door de brievenbus'. “Zo leuk als ik het vind, zou ik nu niet weten waarom ik niet door zou gaan”, zegt de Varsseveldse. Met de kunstwerken die de ouderen in de Achterhoek maken wordt uiteindelijk een (online) expositie samengesteld.