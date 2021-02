Eerste online evenement van Amphion

“Wij willen graag het publiek een glimlach op hun lippen bezorgen en ze dat fijne gevoel geven dat ze normaal beleven tijdens een theatervoorstelling", vertelt Charles Droste, directeur van Schouwburg Amphion. De schouwburg heeft door de coronamaatregelen sinds half december geen fysieke evenementen kunnen organiseren. Droste hoopt dat mensen de schouwburg niet vergeten zijn en wil door middel van dit evenement laten zien dat ze er nog zijn. “Het leuke aan de quiz is dat Peter Heerschop quizmaster is en er vele BN’ers meewerken door middel van een videobericht die in de quiz verwerkt is, zoiets is nog niet eerder gedaan in deze tijd” aldus Droste.



Of het theater nog een keer een dergelijk evenement zal organiseren, is nog even afwachten: “We hopen natuurlijk met mondjesmaat weer open te kunnen, maar niks is zeker. Mocht het goed bevallen bij het publiek, dan zouden we misschien vaker zulke evenementen kunnen organiseren” vertelt Droste. Er zijn al ruim vierhonderd kaarten verkocht voor het online evenement. “Met een kaartje kun je natuurlijk ook met meerdere personen meedoen, dus we kunnen er wel vanuit gaan dat het bereik minstens dubbel zo groot is” vermeldt Droste. Hij zegt positief verrast te zijn over de kaartverkoop, omdat deze nog geen week online staat.





