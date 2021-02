Bronckhorst steunt de bouw van sporthal

"Dit is een mooi voorbeeld van de kracht van de samenleving", aldus wethouder Evert Blaauw. "De initiatiefnemers voeren het plan, met ondersteuning van de gemeente, zelf uit en dragen substantieel bij. Het is een prachtige investering voor inwoners, sportverenigingen, leefbaarheid en duurzaamheid." De huidige gymzaal in het dorp is gedateerd en voldoet volgens de gemeente niet aan de huidige sporttechnische eisen. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er wel vraag is naar een accommodatie. De sporthal is Hengelo biedt namelijk niet voldoende ruimte voor alle binnensportverenigingen. Ook is de nieuwbouw een mogelijkheid om bewegingsonderwijs te behouden voor de kern.



De nieuwe sportzaal wordt gerealiseerd op het terrein van voetbalclub Keijenburgse Boys. Naast de voetbalvereniging wordt ook Tennisvereniging Keislag toegevoegd aan het sportcomplex. Een nieuwe stichting wordt eigenaar en is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. De gebruikers dragen een bedrag van ruim twee miljoen euro bij. In maart worden de geplande investeringen voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor 1 januari volgend jaar moet er volgens Bronckhorst duidelijkheid zijn over de totale financiering, waarna de bouw kan starten.





