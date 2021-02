Wageningen leidt immens onderzoek naar Europees vlees en microplastics

Wageningse onderzoekers krijgen de leiding over 13 miljoen euro aan Europese onderzoeken, naar vleeskwaliteit en naar microplastics in de landbouw.

Onder leiding van de Wageningen University & Research (WUR) gaan wetenschappers in heel Europa kijken of er verband te leggen valt tussen dierenwelzijn en de kwaliteit van vlees. Met dit onderzoek is 6 miljoen euro gemoeid.

Is scharrelvlees lekkerder?

“We willen weten of het vlees van varkens en kippen in de extensieve veeteelt lekkerder smaakt dan vlees uit de intensieve veeteelt, bijvoorbeeld omdat zij meer beweging krijgen of ander voer", zegt projectcoördinator Hans Spoolder (Wageningen Livestock Research) van het Europese onderzoek mEATquality.

Ook zullen onderzoekers proberen vast te stellen of je aan het vlees de herkomst kunt afleiden. “Als je precies kunt zien waar een product geproduceerd is, kun je fraude tegengaan.”

Microplastics in Europese landbouw

In het andere onderzoek, MINAGRIS, gaan wetenschappers in twaalf Europese landen kijken welke microplastics er in verschillende landbouwsystemen voorkomen en in welke hoeveelheden.

Projectcoördinator Violette Geissen, hoogleraar bij Bodemfysica en Landbeheer: “Vervolgens gaan we kijken welke gevolgen dit heeft voor ecosystemen in de bodem en of er alternatieven zijn voor het gebruik van plastics in de landbouw.” Dit onderzoek kost 7 miljoen euro.

Allebei de onderzoeksprojecten vallen binnen het grootste onderzoeksprogramma van de EU, Horizon 2020. Voor beide onderzoeken zal WUR onderzoekers en stakeholders uit heel Europa aansturen.