Wijchen maakt schuldhulpverlening en arbeidsbemiddeling beschikbaar voor alle kleine ondernemers

De gemeente Wijchen gaat in navolging vanuit de opdracht van het Rijk om ondernemers te ondersteunen bij heroriëntatie haar dienstverlening op het gebied van arbeidsbemiddeling, schuldhulpverlening en het oriënteren op nieuwe kansen uitbreiden naar alle kleine ondernemers in de gemeente. Vanaf november 2020 werd deze dienstverlening als pilot beschikbaar gesteld voor gebruikers van de TOZO3-regeling. Nu mogen ook deelnemers aan de TOZO en TOZO2-regeling én ondernemers die helemaal geen gebruik hebben gemaakt van een TOZO-regeling van de dienstverlening gebruikmaken.

'Pilot niet tot volle bloei gekomen'

De dienstverlening is tijdens de pilot nog niet tot volle bloei gekomen, concludeert het college. “Tijdens de pilot gold de hulp slechts voor een vrij beperkte groep en is er door slechts 11 ondernemers gebruik van gemaakt”, vertelt wethouder Nick Derks (VVD). “Die ondernemers ontvingen al financiële hulp vanuit de TOZO3-regeling. Zij zijn allen benaderd door een ondernemersadviseur van het IMK. Hierbij is steeds op de eerste plaats gekeken naar levensvatbaarheid van het bedrijf. Op basis hiervan is doorverwezen naar vervolgmogelijkheden. Van deze vervolgmogelijkheden is nauwelijks gebruik gemaakt.”

'Verwachten aanzienlijk meer aanloop'

De gemeente mag voor de heroriëntatie zelf prioritaire groepen benoemen. Daarom richt men zich nu op alle kleine ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt, ook zij die in 2020 pas gestart zijn met hun bedrijf. “We verwachten nu aanzienlijk meer aanloop, nu er ook ondernemers van de dienstverlening gebruik kunnen maken die geen hulp hebben ontvangen uit een TOZO-regeling”, zegt Derks. “We kunnen deze mensen arbeidsbemiddeling bieden als ze gaan stoppen met hun zaak, ze helpen oriënteren op waar er meer kansen liggen voor ze en schuldhulpverlening bieden als men al in de schulden zit.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7