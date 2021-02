Geen derby tegen Vitesse, NEC ligt na verlenging uit de beker

NEC startte op het veld van Heracles Almelo met een opvallend aanvallende opstelling met Ayman Sellouf als verrassing in de basiself. Edgar Barreto speelde centraal achterin. De Nijmegenaren begonnen prima aan de wedstrijd. Na een mooi steekballetje van Sellouf schoot Elayis Tavsan net naast.

Natuurlijk Giakoumakis voor VVV

Daarna bleef NEC iets sterker, maar VVV opende halverwege de eerste helft de score. Een schot van Donis werd geraakt door Cas Odenthal en Giakoumakis knalde de bal hoog in de touwen. De VAR keek nog uitgebreid of het buitenspel was, maar het doelpunt van de Griekse topscorer werd toegekend.

Ontzetting bij de NEC'ers na de 1-0 van VVV. Foto: BSR Agency

NEC was vervolgens van slag af. Barreto maakte een pittige overtreding op de rand van het strafschopgebied en Van Crooij schoot de vrije trap net over. Het enige wat NEC terug deed was een poging met rechts van Tavsan, die hoog over ging. En meerdere aanvallen eindigden door foute beslissingen aan de bal van Jonathan Okita. Barreto stuwde de ploeg naar voren met enkele prima passes. En af en toe ontstond er wat ruimte voor de backs Bart van Rooij en Souffian El Karouani, maar daar werd te weinig mee gedaan. NEC toonde vlak voor rust wel enig herstel.

Janga maakt gelijk

Na rust sneed VVV er meteen twee keer doorheen, maar het liep net goed af, want Vito van Crooij raakte in vrije positie de bal verkeerd. Daarna trokken de Limburgers zich terug en had Tavsan een venijnige uithaal, die werd gekeerd door Delano van Crooij. En NEC kwam op gelijke hoogte via Rangelo Janga, die knap wegdraaide van zijn tegenstander en de bal van buiten het strafschopgebied prachtig in de hoek plaatste.

De spelers van NEC vieren de 1-1. Foto: BSR Agency

De gelijkmaker gaf NEC vertrouwen. VVV werd steeds meer teruggedrongen. El Karouani waagde een poging met zijn mindere rechterbeen en de bal vloog hoog over. Doelpuntenmaker Janga zat opeens uitstekend in de wedstrijd en Barreto bleef met heerlijke passes strooien.

Edgar Barreto speelde sterk in de bekerwedstrijd. Foto: BSR Agency

Doelman Van Crooij moest weer in actie bij een uithaal van Tavsan. In de slotfase drong VVV weer aan en miste Giakoumakis van dichtbij. En aan de andere kant faalde Jonathan Okita toen hij fraai werd diepgestuurd door Jordy Bruijn. En in de extra tijd miste Van Crooij nog namens VVV. Maar het bleef 1-1 en dus volgde er een verlenging.

Trainer Rogier Meijer spreekt zijn spelers toe voor de verlenging. Foto: Omroep Gelderland

VVV slaat toe

In de verlenging was Hunte direct gevaarlijk namens de Limburgers. NEC had een kans bij een hoekschop via Cas Odenthal. Daarna was vooral te merken dat beide ploegen vermoeid begonnen te raken. Aan het einde van de eerste verlenging sloeg VVV toe. Shabani scoorde in de korte hoek na een listig balletje van Giakoumakis. De Belgen Mathias De Wolf en Thibo Baeten werd nog gebracht. Maar de krachten leken weggevloeid. VVV was via Donis en Shabani nog dichtbij 3-1. NEC dwong niks meer af. En dus geen halve finale tegen aartsrivaal Vitesse voor de Nijmegenaren.

