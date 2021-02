Bloemist weer welkom op markten in deel Achterhoek

“Dat komt natuurlijk heel raar over”, zegt de Montferlandse wethouder Martin Som over de situatie waarbij marktkraamhouders met bloemen en dierenvoeding tot 12 februari niet in zijn gemeente mochten staan, maar wel in buurgemeente Zevenaar. “Er is besloten om hen weer toe te laten op de weekmarkt om ze te helpen overleven in deze crisis", laat Som weten. "Daar heeft onze burgemeester (Peter de Baat, red.) zich met andere burgemeesters hard voor gemaakt.” Bloemist Roy Wegman is vanzelfsprekend blij dat hij met zijn marktkraam nu ook weer in Montferland mag staan: “Het is eigenlijk niet meer dan normaal, maar we zijn blij dat we ons dingetje weer mogen doen.”



De gemeentes binnen de VNOG proberen de maatregelen omtrent het beleid op elkaar af te stemmen, maar nu ontstond discrepantie. “Met betrekking tot de bloemisten en diervoerders op de markt zijn op basis van de tijdelijke coronawet interpretatieverschillen ontstaan", bevestigt een woordvoerder van de VNOG. "Wij hebben herhaalde pogingen gedaan om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Deze bleef uit." De woordvoerder geeft aan dat ze door het weer toelaten van bloemisten en diervoeders zo goed mogelijk aansluiten op hun interpretatie van de regeling.



Oneerlijk

De Kilderse Esther Markerink is blij dat zij met haar kraam met dierenproducten weer op de markt in Didam mag staan. Ze zag met lede ogen aan dat zij als één van de weinige niet meer welkom was. “De laatste weken zat ik met een stoeltje op de markt om bestellingen op te nemen”, vertelt Markerink, die sinds 10 februari als niet-essentiële winkel wel een afhaalpunt had. “Ik gun mijn collega’s dat ze inkomsten hebben. Toch deed het pijn toen minimaal twintig mensen bij de viskraam stonden, terwijl wij niet welkom waren om druktes te vermijden.”





