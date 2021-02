Burenruzie lonkt in Arnhem: hup NEC of toch liever revanche op die Griek?

De burenruzie tussen Vitesse en NEC was voor het laatst in 2017. Foto: Broer van den Boom

In een leeg voetbalstadion in Almelo is het vandaag te doen. NEC kan tegen VVV-Venlo de halve finale halen van het KNVB-bekertoernooi. In die halve eindstrijd wacht dan Vitesse in Arnhem. Voor het eerst in vier jaar wordt de sportieve burenruzie dan weer uitgevochten. Hoe kijken Arnhemse voetballiefhebbers naar dat vooruitzicht?

De laatste keer dat Vitesse en NEC tegenover elkaar stonden was in 2017. De Arnhemmers zegevierden met 2-1.

Vitesse-volger en schrijver van meerdere boeken over de club Ferry Reurink onthoudt zich van commentaar. "Voor de historie van de club mag je me altijd bellen", zegt de Arnhemmer, "maar ik doe hier geen uitspraken over."

De voorzitter van de Supportersvereniging Vitesse Roderik van Veelen doet dat wel en hij ziet een derby ook zeker zitten. "Ik denk dat dit voor ons een prima tegenstander zou zijn om uit de negatieve flow te komen waar we in zitten. Een paar weken geleden waren we kampioenskandidaat en nu lukt niets meer."

Voor Van Veelen is NEC dé tegenstander om het tij te keren. "We hebben dan een goede kans om de finale te halen. VVV-Venlo is toch beter, dat hebben we daar meegemaakt toen we met 4-1 verloren."

'Drie man op Giakoumakis'

Daar denkt de huis-deejay van Vitesse anders over. Jan Willem Gijsbers hoopt dat VVV-Venlo in de halve finale opponent is in het GelreDome. "We hebben na de nederlaag in Venlo iets recht te zetten", reageert de Velpenaar. "We zetten gewoon drie man op die Griek (Giakoumakis scoorde vier keer op 27 januari in Venlo tegen de Arnhemmers, red.) en dan winnen we die pot."

Er speelt nog meer. Gijsbers: "Stel dat je toch tegen NEC moet en je verliest die wedstrijd. Dat wil je niet." Bovendien, in het stadion GelreDome valt zonder publiek weinig te beleven. "Je hebt ook helemaal geen thuisvoordeel in zo'n leeg stadion."

SV Vitesse-voorzitter Van Veelen beaamt dat. "Corona verpest alles. We mogen niks. Geen vuurwerk bij de training, geen spanning in de buik op de ochtend van de wedstrijd. Als NEC in Almelo van VVV zal er sowieso vanwege corona geen derbysfeer in de stad zijn."

T-shirtmaker Gerrit Weeren zou 'alleen al vanwege het sentiment' graag weer tegen NEC willen spelen. "Een halve finale tussen Arnhem en Nijmegen zou toch fantastisch zijn." Weeren beleeft met zijn T-shirtwinkel Okimono gouden tijden. "We zijn vorig jaar met 50 procent gegroeid, maar het zakendoen in coronatijd is wel erg vervelend."

Weer een Okimonoshirt?

Rond de gewonnen bekerfinale van Vitesse in 2017 maakte Weeren twee shirts die de boeken in gingen als succesnummers. Mocht de club ook dit jaar een gooi kunnen doen naar de bekerwinst, dan voorspelt Weeren weer een Vitesse-shirt. "Er gaat dan ongetwijfeld iets gebeuren", zegt de ontwerper geheimzinnig.

Supporter van Vitesse Peter Thuis uit Arnhem wil dolgraag de derby terug. "Laat NEC maar winnen van VVV. Ik wil ook dat ze weer promoveren. Voetbal is emotie en dan heb je derby's nodig", laat hij weten. "Maar door corona is het wel irritant. Er is geen sfeer in de stadion, je ouwehoert niet met je maten, er is geen derde helft. Je komt ook bij elkaar om een biertje te drinken. Dat kan nu niet."