NK Indoor Atletiek dit weekend live bij Omroep Gelderland

Het evenement wordt gehouden in Omnisport in Apeldoorn. Daarbij is vanwege corona geen publiek welkom. Maar via Omroep Gelderland hoeft u niets te missen van de NK.

Vrijwel de hele Nederlandse top is aanwezig in Apeldoorn en ook veel Gelderse toppers zijn van de partij, zoals Nijmegenaar Mike Foppen, Thijmen Kupers uit Lengel en Nadine Visser uit Arnhem. Veel atleten hebben zich al gekwalificeerd voor het EK over twee weken, maar de verwachting is dat dit weekend nog heel wat EK-limieten worden gehaald.

De uitzending is zaterdag van 16.30 tot 18.00 uur. Zondag begint de uitzending om 15.50 uur en duurt tot 17.00 uur. De wedstrijden zijn ook te volgen op het YouTube-kanaal van Omroep Gelderland.