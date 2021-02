Ouderen met golfkarretje naar priklocatie: 'Dan hebben ze thuis weer wat te vertellen'

Op sommige locaties prikken de EHBO'ers van het Rode Kruis mee. Of vangen ze mensen op in de wachtruimte, waar je een kwartier moet wachten op eventuele bijwerkingen. En ze kunnen mensen die zelf geen eigen vervoer hebben, ophalen en naar de priklocatie brengen.

Slecht ter been

Dat er op Papendal een extra service wordt geboden, komt omdat de priklocatie op een heuvel ligt. Het Rode Kruis wil ervoor zorgen dat vooral de oudere mensen daar zonder kleerscheuren aankomen. “Het is best wel een stukje en als je wat slechter ter been bent, dan is het fijn dat je vervoerd kan worden”, zegt Naomi Nolte van het Rode Kruis.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Er zijn op dit moment drie vrijwilligers die om en om met de golfkar rijden. Bij de ingang staan ook weer vrijwilligers die de mensen ontvangen en laten zien waar ze naartoe moeten. “Dan wijzen ze mensen ook nog even op die anderhalve meter en het handen desinfecteren”, aldus Nolte.

'Dan heb ik thuis weer wat te vertellen'

Anne-Fleur Janssen is een van de vrijwilligers die in het golfkarretje rondrijdt. “Het is hartstikke gezellig met de mensen die dan zitten te wachten. Ze vertellen dan weer wat over hun leven.”

De mensen reageren volgens haar positief op de service. Ook vinden ze het leuk om het golfkarretje te zitten, stelt zij. “Dan zeggen ze: dan heb ik thuis weer wat te vertellen.”

Hoe hard gaat zo'n golfkarretje eigenlijk? “Ik heb hier geen kilometerteller op zitten, dus ik zou het niet weten”, zegt Anne-Fleur. “Ik weet wel dat ik sneller ga dan de mensen die lopen.”

