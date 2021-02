Caravan volledig in de as, familie looft 1000 euro uit voor gouden tip

Er is letterlijk niets meer over van de caravan van de familie Siebelink. In de verkoolde resten is alleen het onderstel nog te herkennen. "Zonde dat zoiets eigenlijk gewoon in een keer weg is", zegt Kevin Siebelink. "Het doet eigenlijk een beetje zeer dat mensen zo maar aan je spullen zitten en het in de brand steken zonder dat daar enige aanleiding voor is."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De familie Siebelink is er van overtuigd dat de brand is aangestoken. "Er is uit het schuurtje - dat is opengebroken - een jerrycan met benzine voor de grasmaaier ontvreemd", legt hij uit. "En op deze locatie is in ieder geval geen stroomvoorziening. Daarmee is kortsluiting sowieso al uitgesloten."

Onderzoek

De politie laat weten nog geen onderzoek naar de brand te hebben ingesteld, omdat daarvoor aangifte moet worden gedaan op het bureau. De familie deed tot nu toe alleen online aangifte van de brand. "Omdat dit eigenlijk valt onder criminele schade denk ik dat dit toch wel onderzoek verdient", zegt Kevin.

De familie heeft zelf een beloning uitgeloofd voor de gouden tip. "De beloning is 1000 euro en dat is meer eigenlijk een principekwestie", zegt Kevin. "We willen toch wel graag weten waarom iemand zoiets doet. Ik hoop dat de politie alsnog een onderzoek gaat instellen. En dat uiteindelijk de gouden tip binnenkomt met een naam en dat de politie daar verder onderzoek naar kan doen."