Björn en Inge raakten alles kwijt en leven nu samen op straat

"Ik zou een schip krijgen van pa, en dat was onze toekomst", vertelt Inge in de documentaire Gehavend. "Het was hard werken, veertien uur per dag. Maar het was erg leuk", vult Björn aan. "Voor mij was Daan een mentor en een vaderfiguur die mij uit de shit heeft geholpen."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het dakloze stel is al jaren samen, en leerde elkaar al vroeg kennen. Te vroeg zelfs. Toen de liefde begon te bloeien tussen de twee was Inge 34 jaar oud. Björn deed zich voor als 19 jaar, maar bleek slechts 14 jaar oud te zijn. Dat was voor Inge reden om hem los te laten.

Jaren later kwamen ze elkaar opnieuw tegen via een datingsite, en kwamen ze opnieuw bij elkaar.

Plotselinge dood

Samen werkten ze op het binnenvaartschip van de pleegvader van Inge. Maar plots kreeg hij last van zijn been. "Toen voelde ik dat het been helemaal koud was", vertelt Inge. "Hij is toen geopereerd, maar toen kregen we een telefoontje. We moesten direct naar het ziekenhuis komen, want hij zou overleden zijn."

De dood van pleegvader Daan hebben ze beiden nooit goed kunnen verwerken. "We hebben er nog moeite mee", aldus Inge.Direct erna raakten ze namelijk ook alles kwijt. "Onze namen stonden niet op het huurcontract."

Inge stoort zich erg aan mensen die direct een oordeel over haar hebben. "Ze weten niet wat ik heb meegemaakt. We zijn alles kwijt, alles."

Björn en Inge blijven bij elkaar, koste wat het kost. Ze slapen beiden op straat, want naar de opvang willen ze niet. "Dan moeten we los van elkaar, want knuffelen is daar al aanstootgevend gedrag en dat mag niet", vertelt Björn.

Bekijk hieronder de hele documentaire Gehavend: