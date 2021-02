Ronald heeft al anderhalf jaar slapeloze nachten door asbest in zijn tuin

Bekijk hieronder de video. De tekst gaat daarna verder.

In december 2019 wilde hij samen met zijn partner Clement Opdam een kas bouwen. Tijdens het graven vond hij de asbest. “Het werd steeds meer en meer, dus heb ik een klacht ingediend”, vertelt Ronald. De klacht werd volgens hem niet serieus genomen. “Als je de andere kant opkijkt, heb je er geen last van werd er gezegd. Pas na aandringen kwam er een steekproef.”

Bij het onderzoek door de woningbouw werd er niets gevonden. Maar Ronald vertrouwde het niet en liet zelf een tweede onderzoek doen. Zijn wantrouwen blijkt gegrond. Ronald: “Ik vond steeds meer asbest. De eindconclusie van dat onderzoek was: ernstige verontreiniging, dringende noodzaak om te saneren.”

Die conclusie kwam op 25 juni 2020 en ging naar de woningbouw. Maar de asbest is nog steeds niet opgeruimd. Sinds een week staan er wel hekken om de tuin met waarschuwingsborden. “Er is dus echt wat aan de hand”, zegt Ronald.

'Ik wil dat het opgelost wordt'

Het vreet aan Ronald en Clement dat het zo lang duurde voordat er actie werd ondernomen. Ronald: “Soms word ik wakker en denk ik: wat kan ik nu nog meer doen om Omnia te overtuigen van de noodzaak? Om de asbest te verwijderen? Ik wil dat het opgelost wordt.”

Ronald mag alleen nog maar contact opnemen met de woningbouwvereniging op het moment dat er grote calamiteiten zijn. Clement: “Hij is lastig voor ze en stelt moeilijke vragen. Terechte vragen.”

Clement ziet dat zijn partner zich loopt op te vreten “Hij is heel erg verbitterd. Hij voelt zich niet gehoord en is al maanden boos”, zegt Clement. “Sinds dit speelt is het niet meer de Ronald zoals ik hem kende.”

Het wordt gesaneerd, maar wanneer?

Het asbest in de tuin gaat gesaneerd worden. Wanneer precies is nog niet duidelijk. Omroep Gelderland heeft OmniaWonen om een reactie gevraagd. “We begrijpen de problematiek en ervaren urgentie van de heer Groeneveld. OmniaWonen houdt zich nauwkeurig aan de geldende wet- en regelgeving wat betreft de sanering van asbest. Het welzijn van onze huurders heeft hierbij vanzelfsprekend prioriteit”, aldus de woningcorporatie.

