V&D alweer vijf jaar uit straatbeeld verdwenen: 'Het is gewoon geschiedenis'

Cor Molenaar, retaildeskundige, had er al voor gewaarschuwd. V&D was niet meer van deze tijd. "Ze hadden een collectie die soms van het jaar daarvoor of zelfs nog daarvoor was. Dat hou je niet vol. Dan komen mensen misschien nog wel binnen, maar kopen ze niets meer."

Een aantal Gelderse steden werd na de sluiting opgezadeld met grote, lege winkelpanden. Die bleken nauwelijks te vullen met andere warenhuizen. In het Arnhemse pand aan het Johnny van Doornplein werd nog een tijdje een filiaal van sport- en modeconcern Topshelf gevestigd, maar die hield het daar niet lang uit.

Hudson Bay

Lang leek het mogelijk voor Arnhem het Canadese concern Hudson Bay binnen te halen voor het grote pand in de binnenstad, maar dat ketste op het laatste moment af. Nu worden er kantoren in gemaakt.

Ook in andere Gelderse steden had de V&D grote panden. In Nijmegen is het gebouw aan de Grote Markt verdeeld onder de Decathlon en outletconcern TK Maxx, in Tiel is alleen de begane grond in gebruik door winkels. De rest van de verdieping heeft de bestemming 'wonen' gekregen. Ook in Apeldoorn, Ede en Doetinchem zijn de panden van de voormalige V&D's opgesplitst in meerdere eenheden. Grote winkelconcerns hadden geen belangstelling.

'Veel service en kleine winkels'

"Kleine winkels met veel service. Winkels die iets extra's bieden. Dat is wat we tegenwoordig willen. Die winkels zullen steeds meer naar elkaar toeschuiven, zodat de binnenstad compacter wordt. Op die manier kunnen winkels overleven naast het online shoppen dat nog altijd groeit", zegt Molenaar.

Toen Molenaar al voor 2015 met zijn voorspelling kwam dat V&D het niet zou gaan redden, leverde hem dat een bezoek aan het Arnhemse gemeentehuis op: 'of het niet afgelopen kon zijn met al die negatieve verhalen'. Maar hij maakte van zijn hart geen moordkuil. Volgens hem had het concept van een groot warenhuis allang afgedaan. Dat er geen ander warenhuisconcern zich voor de panden meldde, is dan ook niet verrassend, vindt Molenaar.

Nostalgische gedachten

Inmiddels lijkt iedereen eraan gewend te zijn dat V&D als fysieke winkel niet meer bestaat. Ze doen nog iets online, maar dat is vooralsnog geen groot succes. "We kunnen met weemoed terugdenken aan het warenhuis, maar het is gewoon geschiedenis. Daar horen nostalgische gedachten bij, meer is er niet."

