Viskraam Graat is boos: 'Gemeente Nijmegen meet met twee maten'

“Graat lijkt een verzonnen naam”, maar dat is het niet zo verzekert Johnny van Boxtel. De man van Wilma Graat legt uit hoe vishandel van generatie op generatie is overgegaan naar de dochters.

Typisch Nijmeegse viswagen

Ruim een jaar geleden hebben ze nog flink geïnvesteerd in een nieuwe wagen van ruim een ton. In overleg met de gemeente. Die vond het eerdere plan om de wagen dezelfde uitstraling te geven als de inmiddels verdwenen kiosken, geen goed idee. Daarom is het een 'gewone viswagen' geworden.

De viskraam van Graat 'ademt' Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland

Nou ja, gewone; de wagen ademt de sfeer van Nijmegen uit, met onder meer de Waalbrug erop. Johnny van Boxtel: “We staan altijd bij het beeld van Mariken van Nimweghen op de Grote Markt, maar de mensen nemen meer foto’s van onze kraam dan van het beeld. Ook door die naam Graat natuurlijk.”

Investering terugverdienen?

Maar Van Boxtel maakt zich wel zorgen of hij de nieuwe investering er nog wel uit krijgt, want behalve een nieuwe wagen is er ook flink geïnvesteerd in nieuw personeel. “En toen kwam de gemeente vorig jaar ineens met nieuw beleid waarbij vergunningen nog maar voor vijf jaar worden verstrekt. Dat zie ik als contractbreuk.”

Het college van Nijmegen koos ervoor om te loten om iedere vergunbare aanvraag een gelijke kans te bieden. En het is volgens het gemeentebestuur eerlijker dan andere systemen, zoals het verlenen van punten voor de uitstraling van een kraam, omdat die al snel subjectief kunnen zijn.

Wat Van Boxtel ook steekt is dat er voor marktplaatsen een termijn van tien jaar geldt. Ook voor standplaatsen in Lent en bij de wijk Heseveld geldt tien jaar in plaats van vijf jaar zoals bij de overige standplaatsen. “Volgens de wethouder is dat omdat dat voorheen markten waren”, licht Van Boxtel toe. “Maar ik vind het meten met twee maten.”

'Tien jaar is eerlijk'

De vishandelaar zou het liefst een vergunning voor onbepaalde tijd behouden, zodat de zaak ook in de toekomst een begrip in Nijmegen kan blijven. Maar gezien de investeringen die hij recent nog heeft gedaan, vindt hij het op zijn minst eerlijk als de nieuwe vergunning tien jaar geldig blijft.

Wanneer de Raad van State uitspraak doet in het geschil is nog niet bekend. De gemeente gaat tot die tijd niet inhoudelijk in op de zaak.