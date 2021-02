Zoektocht naar eeuwige grafrust in Tiel of omgeving

Vorig jaar stelde de Tielse PvdA er al vragen over; is het mogelijk om een begraafplaats met eeuwige rust te creëren in Tiel of omgeving. Het college van Tiel heeft nu besloten de initiatiefnemers van het plan, drie Tielse moskeeën, actief te helpen met hun zoektocht naar de mogelijkheden in Tiel of omgeving.

De roep om een Islamitische begraafplaats in de regio wordt steeds groter en urgenter. Binnen de regio Tiel wonen ongeveer 6000 moslims. Uit peiling blijkt dat de meeste moslims begraven wil worden binnen de eigen gemeente in plaats van in het land van herkomst. Als moslims begraven willen worden met eeuwige grafrust is dat in Nederland bijna niet mogelijk. Vandaar dat moslims vaak in het land van herkomst worden begraven. Door de coronapandemie heeft dat tot nu toe veel schrijnende gevallen opgeleverd, omdat dit nu vaak niet mogelijk is.

Op begraafplaats Papesteeg in Tiel zijn wel speciale gedeeltes voor Islamitisch begraven. De gemeente Tiel hanteert hierbij echter geen eeuwigdurende grafrust. En dat is een voorwaarde bij Islamitisch begraven. Het is de bedoeling dat de Islamitische gemeenschap de te vinden grond gaat kopen en onderhouden.