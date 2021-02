Barbier uit Doetinchem op rand van afgrond

“Dit voelt voor mij als mijn kindje en ik zie mijn kindje langzaam doodbloeden”, zegt Modderkolk. Hij geeft aan tijdens de vorige lockdown eenmalig enkele duizenden euro's overheidssteun te hebben gehad. Sinds die tijd is hij voor zijn gevoel aan zijn lot overgelaten met een definitieve sluiting als mogelijk gevolg. Zonder hulp verwacht hij over zes weken definitief te stoppen met Joucke’s Barbershop. Hij hoopt voor die tijd ruimte te krijgen van de gemeente of de Rijksoverheid voor een eventuele beperkte opening van zijn kapperszaak.



De gemeente laat weten in overleg te zijn met Binnenstadbedrijf over het ondersteunen van ondernemers binnen de geldende coronamaatregelen, maar ziet weinig mogelijkheden om Modderkolk te helpen. Het stemt de barbier cynisch, want het betekent dat hij zijn personeel nog steeds niet in kan zetten: “Jullie laten ons gewoon hangen”, vindt Modderkolk, die ook een videoboodschap opnam voor de gemeente. “Want de stad Doetinchem is Doetinchem niet meer. Het is gewoon kaal.”



Vaste klanten naar Duitsland

In België zijn kappers beperkt open gegaan, terwijl Duitse kapperszaken op 1 maart onder voorwaarden weer open mogen. Kappersbond de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) hoopt dat er in Nederland ook meer ruimte komt naar aanleiding van de ontwikkelingen in buurlanden. Modderkolk snapt het als zijn vaste klanten een Duitse kapper binnenstappen als er geen verruiming komt: “Dat zou ik ook doen als ik gek werd van mijn pruik."





