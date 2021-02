Broers vangen miljoenen met verkoop sportautofabrikant uit Zutphen

De broers begonnen het bedrijf in 1995, dat toen nog Duck Hunt heette. In 1998 begonnen ze met de ontwikkeling van een eigen sportauto: de Burton. In mei 2000 zag die het levenslicht en veranderde ook de naam van het bedrijf.

Het bijzondere aan de Burton is dat die wordt gebouwd op het onderstel van een Citroën 2CV, een lelijk eendje. De auto kan als zelfbouwpakket worden geleverd (vanaf 4499 euro) of compleet afgebouwd worden in de fabriek (vanaf 12.500 euro). Burton Car Company geldt als de grootste sportautofabrikant van ons land.

Miljoenendeal

Het bedrijf uit Zutphen werd twee jaar geleden te koop gezet, omdat de Göbels het tijd vonden voor iets nieuws. "We hebben inmiddels 44 man personeel, maar mijn broer en ik zijn geen echte managers. Daarom vonden we het tijd voor de volgende stap", aldus Iwan Göbel.

De sportwagenfabrikant is de afgelopen jaren hard gegroeid. Vorig jaar nam de omzet zelfs met 29 procent toe. "De winst is nog harder gestegen", zegt Göbel. "Dat komt mede door de verkoop van onderdelen voor de 2CV, waar we wereldwijd gigantisch zaken in doen."

Burton Car Company kwam vorig jaar in het nieuws door het leveren van mondkapjes aan de zorg, toen daar een chronisch tekort aan was. Er gingen honderdduizenden mondkapjes naar diverse ziekenhuis, zorginstellingen en begrafenisondernemers, die daar heel blij mee waren. Die handel is gestopt nu de maskers breed beschikbaar zijn. "We hebben nog zo’n 100.000 mondkapjes liggen, maar daar vinden we wel iets op", aldus Iwan Göbel.

Hoeveel de broers verdienen aan de verkoop van het bedrijf, houdt hij liever voor zich. "Ik vind eigenlijk dat het niemand wat aangaat. Of het in de buurt komt van de vraagprijs (meer dan 5 miljoen euro, red.)? Ja, laten we het daar op houden."

Creatieve rol

De nieuwe eigenaar, een nog onbekende Nederlandse investeerder, is volgens hem ervaren in het aansturen van grote bedrijven. Het personeel van Burton Car Company is in goede handen, stelt hij. "Ik denk dat ze hard aan de omzet proberen te gaan trekken. Maar ik verwacht niet dat ze veel gaan veranderen. Dat doe je ook niet als je een goedlopende voetbalclub overneemt."

De broers blijven na de deal in een meer creatieve rol betrokken bij het bedrijf . Ze zullen om beurten één of twee dagen in de week in Zutphen te vinden zijn.

Ze kunnen zich nu op een andere hobby storten, al weet Iwan Göbel nog niet precies welke. "Ik heb wel zin om een ander bedrijf te starten. En om te investeren in een ander bedrijf. En een beetje in stenen. Dus dat komt wel goed."

