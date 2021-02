Shovel voor sloop en nieuw clubhuis staat al klaar, maar bezwaarmakers weer naar de rechter

De gemeenteraad van Aalten stemt volgende week dinsdag met grote meerderheid in, maar dat wil nog niet zeggen dat de Bredevoortse Motor Club (BMC) al een nieuw clubhuis heeft aan de Ganzenpoelendijk in Bredevoort. Een groep bezwaarmakers stapt wéér naar de rechter.

Daarmee krijgt de langslepende kwestie - de BMC wil al sinds 2014 naar de Ganzenpoelendijk - een juridisch vervolg. De buurt, onder aanvoering van John Boom, weet het plan van de motorclub al heel lang tegen te houden, maar zegt niets tegen de BMC te hebben. "Ik vind het zelfs knap wat de BMC bereikt heeft. Maar wij procederen tegen de gemeente Aalten, daar staat de BMC buiten. Al wordt daar anders tegenaan gekeken", zegt Boom.

Dat is ook niet geheel onlogisch, want de 62 leden tellende BMC had op het erf van oud-bestuurslid en lid Willy Heinen allang een nieuw clubhuis willen bouwen. Boom c.s. wijzen echter op het bestemmingsplan, met de bestemming agrarisch. Aalten wist daar de bestemming sport op te plakken, maar werd door Raad van State teruggefloten. "Het clubhuis hoort daar gewoon niet, zie ook de omgevingsvisie van de provincie", stelt Boom.

'Intrekkersmaol'

Inmiddels is het college met een nieuw raadsvoorstel gekomen, met aanpassingen rondom het beoogde clubhuis. De grote meerderheid van de gemeenteraad heeft aangekondigd akkoord te zijn. Volgens het CDA en de Progressieve Partij zal na de realisatie van het clubhuis een 'intrekkersmaol' de verhoudingen met de buurt normaliseren. De ChristenUnie en D66 vragen zich echter af waarom wordt vastgehouden aan de beoogde plek, want er volgt dan een juridisch vervolg bij Raad van State.

"Eén of twee partijen zullen tegen zijn en de rest voor. Dan dienen we volgende week woensdag ons beroep in", beaamt Boom, die zegt 'de polarisatie wel te betreuren.' "We zijn met een man of twintig en gunnen de BMC een nieuw clubhuis, maar liever niet op die plek."

Shovel

Willy Heinen, de eigenaar van het perceel vlak bij zijn woonhuis en tuincentrum, zegt dat de shovel de ochtend na de raadsvergadering al aan de gang gaat. "Hoe eerder hoe beter", zegt Heinen, die weinig begrip heeft voor de bezwaarmakers, die aan de andere kant van de drukke N318 wonen. "Ze hebben meer last van de vrachtwagens en trekkers op de weg, helemaal als ze over de rotonde rijden. De leden van de club komen hier slechts eenmaal in de week en eenmaal in de maand is er een clubavond. Dan komen ze niet met de motor, want dan kunnen ze niet drinken."

Heinen plant onder meer bessenstruiken rond zijn perceel om het nieuwe gebouw aan het zicht te onttrekken. "Het wordt een gebouw met een houten look die opgaat in de groene omgeving hier", zegt de eigenaar van het belendende tuincentrum. "Er lopen hier reeën, er zit een uil en er is een ooievaarsnest. Ik ben van de natuur. De BMC houdt daar rekening mee."

'Al veel bereikt'

Er mag volgende week gelijk worden gesloopt, maar het geduld van de BMC wordt opnieuw op de proef gesteld door het beroep van Boom c.s. Voor de laatste keer? "Als we geen gelijk krijgen, is dat zo. Dan moeten we de BMC misschien de hand geven", zegt Boom. "Het is voor ons ook geen halszaak, in tegenstelling tot meneer Heinen en de BMC. Maar goed, er komt geen verdieping bovenop het gebouw en ze mogen niet drie keer in de week erheen, zoals ze wilden. We hebben al veel bereikt."