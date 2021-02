Corona op scholen: eerste klassen naar huis gestuurd na heropening

De Houtkoperschool in Ochten heeft de hele school voor de rest van de week gesloten. Eerst meldde zich een gezin met twee kinderen met corona en later kwam daar nog een gezin bij. Twee klassen kwamen daardoor thuis te zitten en sinds deze woensdag krijgen ook de andere klassen noodgedwongen weer online les. Dat duurt tot aan de voorjaarsvakantie, die vrijdag begint.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het heeft een grote impact in het Betuwse dorp, want alle gezinnen van de betrokken leerlingen moeten in quarantaine en er moet op corona getest worden. Dat geldt ook voor de leerkrachten. Het vraagt volgens Jeroen Goes, voorzitter van de raad van bestuur van scholenkoepel Fluvium waar de school onder valt, om veel flexibiliteit van de leerkrachten, schoolbestuurders en ouders. De GGD zet donderdag en zaterdag een mobiele testpost op in Ochten, zodat ouders hun kinderen snel kunnen laten testen.

Ook besmettingen op andere scholen

Onderwijsorganisatie Leerplein055, waar 24 scholen in Apeldoorn onder vallen, heeft dinsdag de eerste klas naar huis moeten sturen omdat een leerling van basisschool De Eendracht corona bleek te hebben.

De Prins Bernhardschool in Garderen (gemeente Barneveld) bleef vorige week preventief gesloten vanwege besmette leerlingen, leerkrachten en ouders. Schoolleider Gerwin Jansen: "Het was te link om vorige week open te gaan. Maar gelukkig konden we maandag na overleg met de GGD de school weer openen."

Veel ouders hebben er moeite mee om hun kinderen te laten testen

Bij PON, met 32 scholen in de Achterhoek, speelt dat allemaal niet. "Het slechte weer vormde vooralsnog de grootste uitdaging in de afgelopen weken", zegt Mini Schouten van de vereniging van besturen die samen 180 scholen hebben.

"Het is op zich fijn dat er nu een duidelijk beleid is. Dus kinderen net als bij volwassen thuis laten blijven bij klachten en laten testen. Alleen zien wij wel dat veel ouders er moeite mee hebben om hun kinderen te laten testen."

Dat zou volgens haar ook een verklaring kunnen zijn waarom er nog maar weinig klassen naar huis gestuurd worden. "Als er geen besmetting is geconstateerd, worden er ook geen klassen naar huis gestuurd." PON verzorgt vooral de vervanging van leraren.

Schoolleiders in het hele land zijn volgens de Algemene Vereniging van Schoolleiders blij dat de kinderen weer op school kunnen zijn, 'want dat is het beste voor de leerlingen'. Uit een peiling van AVS blijkt dat op 69 procent van de scholen de teams tevreden of enigszins tevreden zijn met de maatregelen die zijn genomen om de risico’s beheersbaar te maken. Volgens 21 procent moet er echt meer gebeuren. De schoolleidersvereniging heeft de indruk dat het redelijk goed loopt op de basisscholen.