We dromen van de zomervakantie, maar boeken ho maar

Bij TB Events in Terborg loopt het lekker door met reserveringen voor online vermaak, zoals quizzen, spellen en digitale borrels voor vriendengroepen en bedrijven. Maar ze kunnen daar niet wachten tot ze weer fysieke activiteiten kunnen organiseren.

Mensen gaan voorzichtig weer fysieke feesten boeken

"We krijgen voorzichtig alweer de eerste aanvragen voor vrijgezellenfeesten binnen", vertelt Taco Hermeling van het evenementenbureau. "We organiseren nu zo'n 200 uitjes per week. Dat lijkt veel, maar een normale maand in het voorjaar betekent voor ons 700 activiteiten per maand. Zo'n online quiz is best leuk, maar niet wat wij willen. Wij willen weer fysieke uitjes organiseren."

Taco Hermeling van TB Events. Foto: Omroep Gelderland

Hermeling merkt dat mensen daar ook weer aan toe zijn. "Mensen gaan voorzichtig weer fysieke feesten boeken, ook voor april al." Ook al is het nog onzeker of die feesten wel kunnen doorgaan. "Mensen beginnen toch te plannen. Ook vrijgezellenfeesten bijvoorbeeld, die aanvragen komen ook weer binnen. Er komt gelukkig weer iets meer reuring, maar storm loopt het nog niet."

Vakantieboekingen lopen stroef

Ook Eppo Steenhuizen merkt met zijn reisbureau Askja Reizen in Arnhem dat er veel meer interesse is voor reizen. "Ik zie het aan het websitebezoek en aan het aantal offertes", zegt Steenhuizen. "Voor het najaar of voor Kerst durven mensen al wel te boeken. Vooral voor Europa."

Eppo Steenhuizen. Foto: Omroep Gelderland

Toch zijn de meeste mensen voorzichtig met het boeken van een vakantie. "Het komt ook omdat premier Rutte tijdens de laatste persconferentie zei: niet boeken tot eind maart. Hij bedoelde 'niet reizen' en heeft dat later ook gecorrigeerd. Maar mensen lijken zich daar toch aan te houden."

Toch is er ook wat optimisme. Steenhuizen: "Als je kijkt naar IJsland bijvoorbeeld, dat zit wel dicht, maar daar zijn bijna geen coronagevallen. Als je gevaccineerd bent of als het goed geregeld wordt met testen, dan hoop ik dat je daar van de zomer op vakantie kan."

