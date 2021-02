Experiment met publiek tijdens NEC-De Graafschap nog lang niet uitverkocht

De wedstrijd maakt deel uit van een serie evenementen waarbij wordt geëxperimenteerd met de aanwezigheid van publiek. Hoewel het voor supporters de eerste mogelijkheid in maanden is om een wedstrijd op de tribune te bekijken, is het duel nog niet 'uitverkocht'. Dinsdagochtend waren 750 à 800 van de 1.500 kaarten over de toonbank gegaan, zegt algemeen directeur Wilco van Schaik tegen de NOS.

'Aantal supporters zal nog oplopen'

Hij verwacht dat het aantal de komende dagen nog zal oplopen. "Morgenmiddag spelen we eerst nog in de beker (tegen VVV-Venlo) en voor supporters is de eerstvolgende wedstrijd altijd de belangrijkste. Donderdag en vrijdag gaat het nog wel oplopen, ik denk richting de 1.250."

Hoewel het een in coronatijd unieke kans is een voetbalwedstrijd bij te wonen, begrijpt Van Schaik dat niet alle 1.500 beschikbare tickets meteen verkocht waren. "Sommige mensen zullen terughoudend zijn, omdat je na de wedstrijd twee weken niet in contact moet komen met mensen uit kwetsbare groepen. Maar iedereen wordt zaterdag getest, dus het is wel veilig."

'Komt niet in gevaar'

De toeschouwers in het stadion worden in meerdere bubbels verdeeld met verschillende regels. Onderzoekers willen graag weten hoe het publiek zich gedraagt en wat er in de toekomst mogelijk is in de evenementensector ondanks de in Nederland geldende coronamaatregelen.

Ook als bij het duel 1000 of 1250 supporters op de tribune zitten, kan het experiment doorgaan, verzekert Van Schaik. "Het komt sowieso niet in gevaar."

