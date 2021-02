Kritiek op boete voor loslopende honden: 'Alsof het allemaal valse beesten zijn'

“Alle hondenbezitters worden over één kam geschoren, alsof het allemaal valse beesten zijn die per definitie alles kapotmaken en overal achteraan zitten, maar niets is minder waar", zegt Arnhemmer Peter Jacobs die regelmatig met zijn herdershond in de natuur rond Ede wandelt. "Ik houd mijn dier in de gaten en heb mijn dier onder controle."

Ook een mevrouw die haar twee hondjes op de Zuid Ginkel uitlaat, herkent dat gevoel. "Ik denk dat het voor sommige honden misschien wel noodzakelijk zal zijn, maar ik probeer die van mij zoveel mogelijk onder controle te houden en als het niet gaat, gaan ze wél aan de lijn."

Opgejaagd en doodgebeten

Boswachter en boa Victor Nuijten begrijpt de hondenbezitters wel, maar is het niet met ze eens. "Mijn hond doet dat niet, is de meest gehoorde zin. Maar al die dieren die opgejaagd en doodgebeten zijn, bewijzen toch echt het tegendeel."

"En er zullen echt honden bij zitten die het niet doen, maar wij trekken gewoon één lijn", zegt hij. Dat betekent dat hondenbaasjes een boete van 109 euro riskeren als ze hun hond in een aanlijngebied laat loslopen.

In de losloopgebieden mogen de honden wel vrij rondrennen. Overigens gaat het Nuijten in de eerste plaats om de bewustwording. "We controleren er strenger op, maar het is niet zo dat we elke hond als een hetze maar gaan opschrijven om aan het bonnenquotum te komen."

Cijfers: honden populair

Boswachter Nuijten ziet dat het de afgelopen maanden in de natuur drukker is dan anders. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de coronapandemie. De lange lockdown trekt mensen naar bos en heide. Bovendien schaffen we massaal een hond aan.

Ook de Dierenbescherming merkt dat honden in coronatijd gewild zijn. Er worden er minder naar het asiel gebracht en de dieren die er wel terechtkomen, vinden sneller een baasje. Zo werd voor 56 procent van de asielhonden bij Dierentehuis De Hof van Ede in 2020 een onderkomen gevonden, laat een woordvoerder aan Omroep Gelderland weten. Ter vergelijking: het jaar daarvoor ging het om 48 procent.

Training

Voor nieuwe hondenbaasjes heeft Jacobs nog wel een tip: "Train je hond vooral. Ga niet alleen naar de puppycursus, maar volg meerdere cursussen. Zodat je de hond goed snapt en de hond jou. Dan kun je écht heel veel dierenleed voorkomen."

