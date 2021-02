Inmiddels wordt met drie vaccins geprikt: 'Het is check, check, dubbelcheck'

"We gaan nu alles door elkaar krijgen", zegt Ruud Koers in de GGD-priklocatie Papendal over de komst van het vaccin van AstraZeneca. Koers is projectleider vaccinatie Gelderland-Midden. "Er komt hier nu ouder, jonger, eerste prik, tweede prik. En dat moeten we goed monitoren, sturen en controleren."

En daarom zijn bij binnen komst op de priklocatie Papendal de nodige maatregelen getroffen. Een host checkt van iedereen de vaccinatiepapieren en geeft met een sticker aan welk vaccin er bij die persoon geprikt moet worden. De kleur correspondeert met een prikstraat blauw voor de plek waar AstraZeneca wordt geprikt en oranje voor Pfizer. Die kleuren staan zelfs op de borden bij de prikstraten geschreven. "Het is check, check, dubbel check", aldus Koers.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Corry Bakker krijgt een oranje sticker. De bejaarde vrouw is samen met haar dochter naar de priklocatie gekomen. De sticker betekent dus dat ze het vaccin van PfizerBioNtech krijgt. Ze mag overigens net als de rest van Nederland niet zelf kiezen welk vaccin je ingespoten krijgt. "Ik heb mij daar helemaal niet mee bezig gehouden", zegt Bakker. "Ik denk dat alle drie goed zijn."

'Het is eigenlijk leeftijdsgebonden'

"Het wordt bepaald door de overheid", legt Sander Meijer uit, terwijl hij mevrouw Bakker vaccineert. "Het is eigenlijk leeftijdsgebonden." Vanaf 65 jaar en ouder krijgt nu iedereen het Pfizer/BioNTech-vaccin. De gezondheidsraad heeft dat de overheid geadviseerd: Maar wat nu als je ondanks al die zorgvuldigheid op Papendal, per ongeluk toch een ander vaccin zou krijgen, dat eigenlijk niet voor jou bedoeld is? Is dat erg?

"Nee, dat is niet heel erg", zegt Koers resoluut. "Maar de gezondheidsraad heeft niet voor niets deze richtlijnen uitgevoerd en uit onderzoek is gebleken dat bepaalde vaccins voor bepaalde doelgroepen mogelijk een iets beter resultaat hebben."

Zie ook: ons liveblog over het coronavirus